В компанию требуются контролеры, техники, инженеры

В компанию требуются контролеры, техники, инженерыКомпания «Энергосбыт Волга»приглашает на работу в клиентские офисы по Владимирской областиспециалистов с высшим и средним энергетическим образованиемна должности контролеров, техников, инженеров.Наши преимущества:работа в крупной стабильной Компании;добровольное медицинское страхование;конкурентная заработная плата;возможности для профессионального и карьерного роста.По вопросам трудоустройства обращаться по тел. 8(4922) 37-15-77