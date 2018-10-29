В компанию требуются контролеры, техники, инженеры
В компанию требуются контролеры, техники, инженеры
Компания «Энергосбыт Волга»
приглашает на работу в клиентские офисы по Владимирской области
специалистов с высшим и средним энергетическим образованием
на должности контролеров, техников, инженеров.
Наши преимущества:
работа в крупной стабильной Компании;
добровольное медицинское страхование;
конкурентная заработная плата;
возможности для профессионального и карьерного роста.
По вопросам трудоустройства обращаться по тел. 8(4922) 37-15-77