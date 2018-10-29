Российская певица Гагарина решила примерить новый образ и спустилась в метро, чтобы устроить небольшой концерт для пассажиров подземки.

Российская певица Гагарина решила примерить новый образ и спустилась в метро, чтобы устроить небольшой концерт для пассажиров подземки.Артистка явно захотела заинтриговать слушателей и надела большие очки, черную шляпу и бежевый плащ. Вместе с ней выступала девушка с накладными усами и бородой. Они исполнили знаменитую песню группы Кино "Кукушка". Слушатели быстро догадались, кто на самом деле скрывается за забавными костюмами.После артистка все-таки решила снять с себя странный наряд и предстала перед пассажирами уже в знакомом образе.Организаторы необычного концерта обещали рассказать, зачем Полина Гагарина решила так кардинально сменить имидж, уже в эту пятницу, 2 ноября.