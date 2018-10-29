8 ноября МИА Россия сегодня назовет обладателя Гран-при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на торжественной церемонии награждения в Выставочном комплексе Государственного исторического музея.

8 ноября МИА "Россия сегодня" назовет обладателя Гран-при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на торжественной церемонии награждения в Выставочном комплексе Государственного исторического музея.За право стать обладателем Гран-при в этом году боролись 25 молодых фотографов из 14 стран мира, среди которых Россия, Ирак, Иран, Испания, Италия, Белоруссия, Израиль, ЮАР и другие.Сразу после вручения награды состоится открытие выставки работ лауреатов, которая будет работать для всех желающих с 9 по 30 ноября. Экспозиция включит около 200 работ лучших молодых фотожурналистов. Эти снимки отражают всю многогранность жизни: от библейской красоты известняковых копей Верхнего Египта до клипового монтажа поствыборных событий в Кении осенью 2017 года; от арктической этники ненецких кочевников до раскаленных образов спортивных сражений на теннисных кортах Roland Garros-2017.Выставочный комплекс Государственного исторического музея станет первой площадкой для работ победителей конкурса, после чего они совершат турне по экспозиционным площадкам мира.Ранее в Москве назвали призеров конкурса имени Стенина в номинациях "Главные новости", "Моя планeта", "Портрет. Герой нашего времени" и "Спoрт".Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина был организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО для поддержки молодых фотографов и привлечения общественного внимания к задачам современной фотожурналистики.