«Дружба без границ» соединила Киржач и Европу

«Дружба без границ» соединила Киржач и ЕвропуВ советские годы самый западный район нашей области был наглухо закрыт для туристов. Это связано с тем, что вокруг «города на 101-м километре», не скупясь строили военные части и оборонные предприятия.Однако сегодня оковы милитаристической конспирологии пали. Благодаря усилиям генерального директора ОАО «Киржачская типография» Евгения Фёдорова и его творческой команды, Киржач – один из самых гостеприимных и уютных городов региона, способный удивить даже самого искушённого путешественника. Всего за несколько лет они преобразили родной город, создали в нём множество культурных и досуговых пространств, сделали его привлекательным не только для отечественных туристов, но и для заграничных гостей.Из Риги с любовьюРанним октябрьским утром, когда тонувшие в предрассветном тумане вековечные леса ещё были скованы изморозью, в город въехал респектабельный двухэтажный автобус с европейскими номерами. Столь экзотичный для владимирской глубинки вид транспорта оказался в Киржаче неспроста. Он привёз многочисленную туристическую группу из Риги.50 латвийских школьников, которых сопровождали учителя и родители, приехали во Владимирскую область, чтобы познать истинное вместилище русского духа – киржачскую землю. Программа их экскурсии носила знаковое название «Дружба без границ». Организаторами мероприятия были ОАО «Киржачская типография» и АНО «Мирный расцвет», которые связали незримыми, но очень прочными нитями дружбы самобытный русский город и Европу. Кстати, первая туристическая группа из Латвии посетила Киржач совершенно бесплатно – русское гостеприимство оно такое.«Это наш первый опыт, когда мы привозим такую большую группу иностранных туристов. Думаю, что в будущем мы будем его повторять. Например, раз в квартал станем приглашать детей и взрослых из дальних регионов России и других стран. Мы хотим, чтобы как можно больше людей познакомились с культурой и историей Киржача. Проблем с языковыми барьерами у нас нет, с нами работают специалисты, свободно владеющие английским языком», - говорит арт-директор ОАО «Киржачская типография» и руководитель АНО «Мирный расцвет» Галина Куделева.Хотя англоговорящие экскурсоводы для латвийцев не потребовались. Гости из Риги превосходно владели русским языком.Зачарованные контрастамиПервым пунктом экскурсионного маршрута стал мемориал на месте гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серёгина. Грандиозная архитектурная композиция поражала прибалтийских школьников своим суровым величием. Длинная аллея, по бокам которой воздвигли постаменты с именами погибших лётчиков и космонавтов, вывела группу к 16-метровой стеле из красного гранита. На её лицевой стороне скульпторы высекли гордые лики героев. У подножия стелы, опоясанного кольцом из чёрного лабрадорита, лежат свежие цветы. Латвийцы почтили память первого космонавта в истории человечества минутой молчания и посетили Свято-Андреевский храм, под куполом которого увидели изображения парада планет и космического корабля, которые выполнили по эскизам космонавта Леонова.Далее экскурсанты смогли оценить красоту русских пейзажей на первой в городе смотровой площадке. Её построили над «Пустошью Зайчушка» - так на протяжении многих столетий местные жители называли пойму реки Большой Киржач, заливные луга которой в былые времена были полны ушастыми зверьками.Кстати, уникальное место могло погибнуть под бульдозерами застройщиков. Его чудом спасло руководство Киржачской типографии, выкупив в 2015 году значимый для горожан участок земли. Вместо многоэтажных домов на нём построили элегантную смотровую площадку, в центре которой установили памятник влюблённой «Зае». Милое существо – персонаж сказки Евгения Фёдорова «Зайчушка». Её опубликовали в любимой маленьким владимирцами серии книг «Сказания о земле Киржачской».В глубине вековСделав бесчисленное количество селфи с отлитым в бронзе сентиментальным зверьком, ребята возвратились в автобус. Следующая остановка – музейно-парковая зона «Вшивая горка». Своё не самое благозвучное название она получила в драматичный для истории нашей страны 1813-й год.Расположенный в 700-метрах от города холм над рекой Киржач, в ту суровую зиму сделали местом дислокации лагеря ополченцев, страдавших от тифа и холеры. Воины понимали, что вернуться домой – значит подвергнуть родных смертельной опасности. Несмотря на лютые январские холода, голодные и уставшие, они продолжали свой бой. Хворь стала для владимирских солдат не менее страшным врагом, чем гвардейские полки Наполеона, но наши предки достойно вынесли все лишения.Сегодня «Вшивая горка» - уникальное культурно-досуговое пространство. Благодаря усилиям коллектива типографии, она стала любимым местом отдыха для всех жителей района. Некогда «дикий угол» сделали местом проведения летних концертов, воздвигли первую в городе открытую сцену. Под раскидистыми ветвями вечнозелёных сосен поставили резные лавки, с которых открывается потрясающий вид на извилистое русло стремительной реки. Для молодожёнов установили экстравагантные кованные сердца, на фоне которых устраивают свадебные фотосессии.Историческая составляющая проработана не менее сильно. На склонах «Горки» установили щиты с информацией о героях обеих Отечественных войн, реконструировали место костра, который некогда жгли на берегу Киржача первые космонавты, построили стелу «Костёр космонавтов», и воспроизвели линию траншей, вырытых киржачанами в 1941 году, когда Москва была осаждена фашистами.Рижские школьники были поражены столь трепетным отношением к богатому прошлому небольшого места, ставшего свидетелем движения «колеса истории» огромной страны.«Самое главное, что увидели наши дети – это контраст. Мы пару дней провели в Москве, но стоило отъехать от неё буквально на 100 километров – перед нами открылась совсем другая Россия. Здесь совершенно иная высотность, другой стиль и другие ритмы жизни. Это многих поразило. Мы очень удивились тому, как в Киражаче смогли собрать крупицы истории воедино и создать из них насыщенное полотно. Взять, например, костёр космонавтов. На первый взгляд – это мелочь, но именно из таких мелочей и складывается мозаика истории. Ребята это тоже заметили. И последнее, о чём хочется сказать – это о широкой русской душе, которая помогла всё это сделать. Мы благодарны организаторам и в будущем, в ходе программы «Дружба без границ», надеемся, что сможем ответить гостеприимством на гостеприимство. Планируем пригласить группу киржачских школьников к нам в Ригу», - поделилась своими впечатлениями руководитель латвийской группы Иоланта Лейтланд.Ребята покинули «Вшивую горку» и попали в город по самому длинному в России пешеходному мосту. Его установили специально для сотрудников типографии, чтобы они могли комфортно добираться до своей работы во время весеннего паводка. Мост, как и всё к чему прикасаются творческие руки киржачан – похож на декорацию к сказочному фильму. Если вы на него ступили, то на протяжении всего пути (его длина – более полукилометра!) вы будете встречать неожиданных персонажей из «Сказаний о земле Киржачской», узнаете, как выглядит Поляна потерянных букв и ознакомитесь с проектом деревянной церкви.Далее по программе - посещение уникальных музеев: «Меди и латуни» и «Дом аргуна». В стенах этих музеев, ребята узнали о быте русских крестьян, познакомились с творчеством известных на всю Российскую империю плотников-аргунов и разузнали все возможные секреты, которые кроют в себе русские самовары. Их яркие эмоции и новые удивительные знания – заслуга высокопрофессиональных экскурсоводов, сотрудников «Киржача туристического»: Ирины Глониной, Валерии Данилушкиной и Татьяны Самойловой. Финальным аккордом программы стала обзорная экскурсия по городу.Киржач навсегда останется в сердцах жителей Прибалтики как волшебное место, в котором никогда не останавливается яркий хоровод русской истории.