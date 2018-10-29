В Албании гражданин Греции был застрелен во время перестрелки с полицейскими, МИД Греции требует полностью прояснить обстоятельства происшествия.

Гражданина Греции ликвидировали в деревне Вульяратес в Албании во время перестрелки с полицией, МИД Греции требует расследования.В Вульяратесе проживает большая греческая община. Праздновался национальный греческий праздник – "День Охи". Ныне покойный грек вывесил греческий флаг на военном кладбище греческих военнослужащих, полиция его сняла. Потом грек начал стрелять из автомата Калашникова.При попытке арестовать правонарушителя греческие полицейские его смертельно ранили.Греческий МИД выразил соболезнования и указал на недопустимость человеческих жертв, попросив уточнения обстоятельств инцидента, передает РИА Новости.