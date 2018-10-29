Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила имена трех лучших игроков по итогам очередного игрового дня регулярного чемпионата. Третьей звездой в этот раз был признан российский нападающий Лос-Анджелес Кингз Илья Ковальчук.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила имена трех лучших игроков по итогам очередного игрового дня регулярного чемпионата. Третьей звездой в этот раз был признан российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук.В ночь на 29 октября Ковальчук отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в домашнем и победном матче с "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:3). Первой звездой дня признан швейцарский нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Тимо Майер. Вторым стал немецкий вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Томас Грайс.