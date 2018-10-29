Рособрнадзор на основании решения Арбитражного суда прекратил действие лицензии Московского института телевидения и радиовещания Останкино (МИТРО), а также приостановил действие лицензии Московского технологического института.

Рособрнадзор на основании решения Арбитражного суда прекратил действие лицензии Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО), а также приостановил действие лицензии Московского технологического института. Об этом сообщается на сайте ведомства.Там напоминают, что в случае аннулирования лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность.Кроме того, при приостановке или аннулировании лицензии (а также приостановлении или лишении вуза образовательной организации госаккредитации), его учредитель обязан обеспечить перевод обучающихся в другие высшие учебные заведения по аналогичным направлениям подготовки студентом с сохранением всех условий обучения.После проведенных проверок принимать студентов Московскому институту телевидения и радиовещания "Останкино" Рособрнадзор запретил еще в сентябре 2017 года. В вузе тогда заявили, что всех студентов перевели в другие учебные заведения.