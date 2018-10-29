За
девять месяцев этого года в столице ввели в эксплуатацию 24 объекта
социальной инфраструктуры. По словам главы стройкомплекса Москвы Марата
Хуснуллина, половина из них была возведена за счет средств инвесторов.
За
девять месяцев этого года в столице ввели в эксплуатацию 24 объекта
социальной инфраструктуры. По словам главы стройкомплекса Москвы Марата
Хуснуллина, половина из них была возведена за счет средств инвесторов.
Хуснуллин
отметил, что созданию социальной инфраструктуры в столице уделяется
повышенное внимание. "При этом мы поддерживаем практику
государственно-частного партнерства", – сказал руководитель столичного
стройкомплекса. По его словам, половину социальных объектов в Москве за
первые девять месяцев 2018 года инвесторы построили за свой счет.
Всего, подчеркнул Хуснуллин,
за последние восемь лет в городе появилось более 300 новых школ и
детских садов. Что касается текущего года, то с января по сентябрь в
столице построено 24 объекта инфраструктуры, в том числе 12 дошкольных
образовательных учреждений, пять школ. Также за текущий год в Москве
были введены в эксплуатацию семь объектов здравоохранения.
"Благодаря этому доступность образования в городе за последние годы значительно выросла, отметил мэр столицы Сергей Собянин.
По
его словам, на 50% увеличилось количество дошкольников, на четверть -
школьников. Окончательно ушли в прошлое очереди, когда тысячи человек не
могли попасть в детские сады.
Напомним,
согласно Адресной инвестиционной программе Москвы на 2019-2021 годы в
городе появятся около 200 объектов социальной инфраструктуры, которые
построят за счет бюджета города и средств инвесторов. По словам Марата Хуснуллина, в их числе 90 объектов образования на более чем 40 тысяч мест – 30 детских садов, 22 школьных здания и 38 пристроек.
Кроме
того, в ближайшие три года в Москве появятся 72 объекта
здравоохранения. Среди них – 33 поликлиники, 24 больничных корпуса,
шесть подстанций скорой помощи, а также другие объекты.