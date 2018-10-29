За девять месяцев этого года в столице ввели в эксплуатацию 24 объекта социальной инфраструктуры. По словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, половина из них была возведена за счет средств инвесторов.

Задевять месяцев этого года в столице ввели в эксплуатацию 24 объектасоциальной инфраструктуры. По словам главы стройкомплекса Москвы МаратаХуснуллина, половина из них была возведена за счет средств инвесторов.Хуснуллинотметил, что созданию социальной инфраструктуры в столице уделяетсяповышенное внимание. "При этом мы поддерживаем практикугосударственно-частного партнерства", – сказал руководитель столичногостройкомплекса. По его словам, половину социальных объектов в Москве запервые девять месяцев 2018 года инвесторы построили за свой счет.Всего, подчеркнул Хуснуллин,за последние восемь лет в городе появилось более 300 новых школ идетских садов. Что касается текущего года, то с января по сентябрь встолице построено 24 объекта инфраструктуры, в том числе 12 дошкольныхобразовательных учреждений, пять школ. Также за текущий год в Москвебыли введены в эксплуатацию семь объектов здравоохранения."Благодаря этому доступность образования в городе за последние годы значительно выросла, отметил мэр столицы Сергей Собянин.Поего словам, на 50% увеличилось количество дошкольников, на четверть -школьников. Окончательно ушли в прошлое очереди, когда тысячи человек немогли попасть в детские сады.Напомним,согласно Адресной инвестиционной программе Москвы на 2019-2021 годы вгороде появятся около 200 объектов социальной инфраструктуры, которыепостроят за счет бюджета города и средств инвесторов. По словам Марата Хуснуллина, в их числе 90 объектов образования на более чем 40 тысяч мест – 30 детских садов, 22 школьных здания и 38 пристроек.Крометого, в ближайшие три года в Москве появятся 72 объектаздравоохранения. Среди них – 33 поликлиники, 24 больничных корпуса,шесть подстанций скорой помощи, а также другие объекты.