Глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции в Грозном поделился планами правительства республики по нефтедобыче.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции в Грозном поделился планами правительства республики по нефтедобыче. По словам Кадырова, после подписания президентом Владимиром Путиным указа о передаче в собственность Чечни компании "Чеченнефтехимпром" появилась возможность построить завод и привлечь инвесторов."Уже есть заинтересованные люди и компании", — отметил Кадыров.Власти республики получат право собственности на 100 процентов акций "Чеченнефтехимпрома" до 15 ноября.Как рассказал Кадыров, смена собственника позволит "Чеченнефтехимпрома" позволит создать рабочие места и придаст импульс социально-экономическому развитию Чечни. Интерес к чеченской нефтяной компании уже проявили инвесторы из Китая и Ближнего Востока.