С января по конец сентября текущего года в столице было введено 12 спортивных и культурных объектов. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

января по конец сентября текущего года в столице было введено 12спортивных и культурных объектов. Об этом сообщил глава стройкомплексаМосквы Марат Хуснуллин.Строительствоспортивных и культурных учреждений руководитель городскогостройкомплекса назвал одним из ключевых направлений работы. В настоящеевремя активно возводятся как спортивные залы районного уровня, так ицелые кластеры.Вместе с тем строится большое количество новых культурных площадок, которые привлекают большое количество москвичей, отметил Хуснуллин.В пример он привел филармонию в парке "Зарядье" с двумя залами иоткрытыми амфитеатрами, которая была спроектирована и построена за тригода."МэрМосквы Сергей Собянин поставил перед нами задачу обеспечить горожанамвозможность заниматься спортом и проводить культурный досуг в шаговойдоступности от дома", – подчеркнул глава столичного стройкомплекса.Стоитотметить, что с 2011 года в городе появилось 99 спортивных объектов, атакже 43 объекта культуры. Снижать темпы строительства новых объектовМосква не собирается.Так,в Адресной инвестиционной программе запланировано появление 35 новыхобъектов спорта в ближайшие годы. Среди них – пять футбольных полей, 13физкультурно-оздоровительных комплексов и два бассейна, уточнил ранееМарат Хуснуллин.Поего словам, активное участие в строительство спортивных объектов вМоскве принимают и инвесторы, отметил руководитель городскогостройкомплекса."Заих счет будут введены такие знаковые спортивно-развлекательные объекты,как спортивный комплекс "Динамо", Центр художественной гимнастики иледовый дворец "Кристалл" на территории Лужников", – сказал он.