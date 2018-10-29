С
января по конец сентября текущего года в столице было введено 12
спортивных и культурных объектов. Об этом сообщил глава стройкомплекса
Москвы Марат Хуснуллин.
С
января по конец сентября текущего года в столице было введено 12
спортивных и культурных объектов. Об этом сообщил глава стройкомплекса
Москвы Марат Хуснуллин.
Строительство
спортивных и культурных учреждений руководитель городского
стройкомплекса назвал одним из ключевых направлений работы. В настоящее
время активно возводятся как спортивные залы районного уровня, так и
целые кластеры.
Вместе с тем строится большое количество новых культурных площадок, которые привлекают большое количество москвичей, отметил Хуснуллин.
В пример он привел филармонию в парке "Зарядье" с двумя залами и
открытыми амфитеатрами, которая была спроектирована и построена за три
года.
"Мэр
Москвы Сергей Собянин поставил перед нами задачу обеспечить горожанам
возможность заниматься спортом и проводить культурный досуг в шаговой
доступности от дома", – подчеркнул глава столичного стройкомплекса.
Стоит
отметить, что с 2011 года в городе появилось 99 спортивных объектов, а
также 43 объекта культуры. Снижать темпы строительства новых объектов
Москва не собирается.
Так,
в Адресной инвестиционной программе запланировано появление 35 новых
объектов спорта в ближайшие годы. Среди них – пять футбольных полей, 13
физкультурно-оздоровительных комплексов и два бассейна, уточнил ранее
Марат Хуснуллин.
По
его словам, активное участие в строительство спортивных объектов в
Москве принимают и инвесторы, отметил руководитель городского
стройкомплекса.
"За
их счет будут введены такие знаковые спортивно-развлекательные объекты,
как спортивный комплекс "Динамо", Центр художественной гимнастики и
ледовый дворец "Кристалл" на территории Лужников", – сказал он.