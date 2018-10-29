На Троекуровском кладбище Москвы похоронили Николая Караченцова. Прощание с ним длилось несколько часов. Отдать последние почести пришли более тысячи поклонников таланта актера.

На Троекуровском кладбище Москвы похоронили Николая Караченцова. Прощание с ним длилось несколько часов. Отдать последние почести пришли более тысячи поклонников таланта актера.Ровно год назад стало известно, что любимый актер серьезно болен. "У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но потом в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная. Но мы надеемся на лучшее", – говорила тогда жена артиста Людмила Поргина.По ее словам, врачи нашли у актера новообразование в левом легком после аварии, случившейся в феврале того страшного года. И семья решила бороться с напастью всеми силами – соединив несколько курсов химиотерапии, поездки по святым местам и огромное желание Караченцова жить.Опухоль начала уменьшаться, и наконец ее удалось убить. Казалось – победа. Но продукты распада стали отравлять организм, отказали почки, и 26 октября актер скончался...Родные не стали закрывать гроб от зевак. И люди, которые знали актера, просто не узнавали в покойном былого красавца – секс-символ, по которому сходили с ума женщины. Болезнь и возраст изменили Николая Петровича. Но был он при этом, как и в жизни, с элегантной бабочкой."Как страшно!" – плакали поклонники и коллеги. А Людмила Поргина всех утешала: "Коля просил его не оплакивать, он там, где нет боли и печали, ему теперь хорошо". Сама вдова держалась молодцом, показывала, что раскисать не собирается. Ей надо поставить памятник при жизни за любовь и тепло, которыми она окружала Караченцова, за подвиг самопожертвования и за то, что помогла мужу радоваться жизни так долго.