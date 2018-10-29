Сотни поклонников аплодисментами проводили в последний путь народного артиста России Николая Караченцова. Могила актера – на Троекуровском кладбище, рядом с местом погребения космонавта Георгия Гречко и заслуженной артистки России Марины Голуб.

Сотни поклонников аплодисментами проводили в последний путьнародного артиста России Николая Караченцова. Могила актера – на Троекуровскомкладбище, рядом с местом погребения космонавта Георгия Гречко и заслуженнойартистки России Марины Голуб.Николай Караченцов умер 26 октября, не дожив один день досвоего 74-летия. Годом ранее у него обнаружили злокачественную опухоль в легком.Церемония прощания с артистом проходила 29 октября в театре"Ленком", где с 1967 года служил Николай Петрович. Как передавалкорреспондент Dni.Ru, в фойе"Ленкома" утопал в цветах портрет Караченцова. Рядом – многочисленныеправительственные телеграммы со словами сочувствия: от Владимира Путина, СергеяСобянина, Владимира Мединского.Гроб был установлен на сцене – той самой, где Караченцовсыграл в двух десятках легендарных спектаклей. Последний раз он блистал здесьнезадолго до роковой аварии – в 2004 году в "Городе миллионеров".Звучали песни, которые записал артист – в том числе и знаменитая "Я тебя никогда не увижу, я тебя никогдане забуду..."Проститься с коллегой пришли актеры Дмитрий Певцов, Андрей Смирнов, Александр Ширвиндт, Евгений Герасимов, композитор Алексей Рыбников, актриса Клара Новикова, писатель Аркадий Инин, а также худрук "Ленкома" Марк Захаров и директор театра Марк Варшавер.Позже патриарх Кирилл совершил отпевание Караченцова в храме Воскресения Словущего. На поминальном богослужении присутствовали родные и близкие актера, друзья, почитатели его таланта, прихожане храма, пишет РИА Новости.