Сотни поклонников аплодисментами проводили в последний путь
народного артиста России Николая Караченцова. Могила актера – на Троекуровском
кладбище, рядом с местом погребения космонавта Георгия Гречко и заслуженной
артистки России Марины Голуб.
Сотни поклонников аплодисментами проводили в последний путь
народного артиста России Николая Караченцова. Могила актера – на Троекуровском
кладбище, рядом с местом погребения космонавта Георгия Гречко и заслуженной
артистки России Марины Голуб.
Николай Караченцов умер 26 октября, не дожив один день до
своего 74-летия. Годом ранее у него обнаружили злокачественную опухоль в легком.
Церемония прощания с артистом проходила 29 октября в театре
"Ленком", где с 1967 года служил Николай Петрович. Как передавал
корреспондент Dni.Ru, в фойе
"Ленкома" утопал в цветах портрет Караченцова. Рядом – многочисленные
правительственные телеграммы со словами сочувствия: от Владимира Путина, Сергея
Собянина, Владимира Мединского.
Гроб был установлен на сцене – той самой, где Караченцов
сыграл в двух десятках легендарных спектаклей. Последний раз он блистал здесь
незадолго до роковой аварии – в 2004 году в "Городе миллионеров".
Звучали песни, которые записал артист – в том числе и знаменитая "Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда
не забуду..."
Проститься с коллегой пришли актеры Дмитрий Певцов, Андрей Смирнов, Александр Ширвиндт, Евгений Герасимов, композитор Алексей Рыбников, актриса Клара Новикова, писатель Аркадий Инин, а также худрук "Ленкома" Марк Захаров и директор театра Марк Варшавер.
Позже патриарх Кирилл совершил отпевание Караченцова в храме Воскресения Словущего. На поминальном богослужении присутствовали родные и близкие актера, друзья, почитатели его таланта, прихожане храма, пишет РИА Новости.