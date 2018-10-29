С 1 ноября 2018 года в России стартуют продажи обновленного мирового бестселлера KIA – кроссовера Sportage четвертого поколения. В зависимости от комплектации цена автомобиля будет составлять от 1 329 900 до 2 244 900 рублей.

С 1 ноября 2018 года в России стартуют продажи обновленного мирового бестселлера KIA – кроссовера Sportage четвертого поколения. В зависимости от комплектации цена автомобиля будет составлять от 1 329 900 до 2 244 900 рублей.Самый востребованный автомобиль KIA во всем мире – кроссовер Sportage – обновился и будет доступен для покупки на территории России уже с 1 ноября 2018 года, рассказали в . Компания подготовила для российского рынка автомобили, максимально адаптированные под предпочтения отечественных клиентов.Так, была сформирована линейка силовых агрегатов, в которую входят двабензиновых двигателя – 2,0 MPI (150 л. с.)и новый 2,4 GDI (184 л. с.),а также дизельный 2,0 CRDi (185 л. с.).Дизель агрегатируется с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией,остальные – с 6-ступенчатой автоматической или 6-ступенчатой механической. Автомобилис двухлитровым бензиновым двигателем могут иметь привод на переднюю ось илиполный привод, мотор 2,4 GDIдоступен только в сочетании с системой полного привода.Кроме того, покупателям предоставляется широчайший выбор комплектаций – клиент может выбрать из 18 вариантов разлшичных комбинаций двигателя, трансмиссии, типа привода и другого оснащения.В связи с этим цена на автомобиль будет колебаться от 1 329 900 до 2 244 900 рублей без учета специальных предложений.Базовый уровень комплектации – Classic – включает в себя фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира и боковые подушки безопасности и шторки по всему периметру салона, различные системы стабилизации, ассистенты старта в гору и спуска с горы, систему контроля давления в шинах, систему связи "ЭРА-ГЛОНАСС", центральный замок с дистанционным управлением, возможность гибкой регулировки рулевой колонки и сидений и другие опции.Возможна покупка KIA Sportage в комплектации Classic "Теплые опции", куда включены подогрев передних сидений и лобового стекла. Комплектация Comfort также, как и Classic, предназначена только для автомобилей с двухлитровым двигателем. Из внешнихотличий – противотуманные фары и светодиодные ходовые огни, наружные зеркала сповторителями указателей поворота имеют электропривод складывания, а интерьер салона может похвастаться хромированными внутренними дверными ручками.Комплектация Luxe доступнадля версий 2,0 2WD 6AT, 2,04WD 6MT/6AT и 2,4 4WD 6AT. Начиная с этой комплектации машины оснащаются электрохромным салонным зеркалом заднего вида идатчиком света. Также они могут похвастаться мультимедийной системой с экраном 7 дюймов с поддержкойApple CarPlay, Android Auto иотображением дорожной информации в реальном времени и камера заднего обзора сдинамическими направляющими.Комплектация Prestige предоставляет покупателю автомобиль с полностью светодиодными фарами, а также светодиодными противотуманными фарами и задними фонарями. Стояночный тормоз оснащен электроприводом и функцией Auto Hold. Кроме того, кроссовер обзаводится передними парковочными датчиками и системой безключевого доступа Smart Key.В максимальной комплектации Premium на автомобилиустанавливаются колеса с дисками 19 дюймов оригинального дизайна с шинами 245/45 иполноразмерным запасным колесом. Стекла задней части салона имеют глубокуютонировку. Панорамная крыша имеет люк с электроприводом. На дверных порогахустанавливаются алюминиевые накладки, а центральная консоль получает чернуюглянцевую отделку. Вместо стандартной приборной панели водителя будет радовать версия Supervision сцветным дисплеем 4,2 дюйма. Также в этой версии KIA Sportage оснащаетсяцелым набором современных систем безопасности и помощи водителю и даже система распознавания усталости водителя.Отдельная роль в списке комплектаций отведенаверсии GT Line, основными отличиями которой являются стайлинг пакет. В него входят литые диски 19”специального дизайна GT Line,отделка внешних дверных ручек матовым хромом, глянцевая черная решеткарадиатора, матовая хромированная линияостекления, спортивные накладки на педали. В такой автомобиль устанавливается руль с ободомусеченной формы и лепестками переключения передач.Обновленный KIA Sportageбудет предлагаться в 11 вариантах цвета кузова, из которых пять – новые. Доплата за "металлик", которого набралось десять вариантов, для этой модели не предусмотрена. Как ина весь модельный ряд KIA в России,на обновленный Sportage распространяется действиеуникальной гарантии – пять лет или 150 000 кмпробега.