В чемпионате Испании по футболу состоялось принципиальное противостояние между Барселоной и мадридским Реалом. Победу в матче 10-го тура Ла Лиги одержали футболисты каталонского клуба. Игра завершилась с разгромным счетом 5:1.

В чемпионате Испании по футболу состоялось принципиальное противостояние между "Барселоной" и мадридским "Реалом". Победу в матче 10-го тура Ла Лиги одержали футболисты каталонского клуба. Игра завершилась с разгромным счетом 5:1.Это "класико" стало первым за последние десять лет, в котором не принимал участие аргентинский нападающий "Барсы" Леонель Месси – он пропускает матч из-за травмы руки. Тем не менее, в отсутствие лидера клуба главным действующим лицом в "блаугранас" стал уругваец Луис Суарес, который стал автором трех мячей. Его голов хватило для победы, однако помимо него забивали также Фелипе Коутиньо и Артуро Видаль.Единственный мяч в составе "Королевского клуба" забил бразильский защитник Марсело. Во втором тайме он покинул поле после того, как получил травму."Барселона" благодаря победе в "класико" набрала 21 балл и возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании. "Реал" с 14-ю очками опустился на девятую позицию.