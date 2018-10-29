Россия простилась с любимым несколькими поколениями актером. Тем временем, пока страна скорбит по Николаю Караченцову, украинцы радуются смерти артиста.

Россияпростилась с любимым несколькими поколениями актером. Тем временем, пока странаскорбит по Николаю Караченцову, украинцы радуются смерти артиста.Талантом этого актера восхищаютсялюди разных национальностей и вероисповеданий. Однако находятся жестокие,циничные люди, которые способны превратить самое трагичное событие в фарс ипляски на костях.Так, в YouTube появилось множество ужасающих комментариев украинцев под новостями обуходе из жизни Николая Караченцова. "Привет Кобзону и Чуркину", "Он умер, когда еще ваварию попал", "Протух овощ", "Сдох от рака легких –потому что всю жизнь чмокал табачище! Безмозглый!!!", "Мир стал чище и добрее. Пусть земляему будет стекловатой﻿", "Хто це такой?﻿", – изощряются в "остроумии" некоторые из них.Россияне возмутились открытым глумлением над памятьюартиста и разнесли в Сети подобные комментарии, пристыдив их авторов. В своюочередь украинское издание "Обозреватель" опубликовало статью о том, как вМоскве простились с артистом. Материал получил массу дизлайков от украинцев.Напомним,Николай Караченцов умер 26 октября в больнице, не дожив день до своего74-летия. Актера убили онкология, воспаление легких и отказавшие почки. Прощаниес ним состоялось 29 октября в театре "Ленком". Похоронят артиста наТроекуровском кладбище Москвы.