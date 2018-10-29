Россия
простилась с любимым несколькими поколениями актером. Тем временем, пока страна
скорбит по Николаю Караченцову, украинцы радуются смерти артиста.
Россия
простилась с любимым несколькими поколениями актером. Тем временем, пока страна
скорбит по Николаю Караченцову, украинцы радуются смерти артиста.
Талантом этого актера восхищаются
люди разных национальностей и вероисповеданий. Однако находятся жестокие,
циничные люди, которые способны превратить самое трагичное событие в фарс и
пляски на костях.
Так, в YouTube появилось множество ужасающих комментариев украинцев под новостями об
уходе из жизни Николая Караченцова. "Привет Кобзону и Чуркину", "Он умер, когда еще в
аварию попал", "Протух овощ", "Сдох от рака легких –
потому что всю жизнь чмокал табачище! Безмозглый!!!", "Мир стал чище и добрее. Пусть земля
ему будет стекловатой", "Хто це такой?", – изощряются в "остроумии" некоторые из них.
Россияне возмутились открытым глумлением над памятью
артиста и разнесли в Сети подобные комментарии, пристыдив их авторов. В свою
очередь украинское издание "Обозреватель" опубликовало статью о том, как в
Москве простились с артистом. Материал получил массу дизлайков от украинцев.
Напомним,
Николай Караченцов умер 26 октября в больнице, не дожив день до своего
74-летия. Актера убили онкология, воспаление легких и отказавшие почки. Прощание
с ним состоялось 29 октября в театре "Ленком". Похоронят артиста на
Троекуровском кладбище Москвы.