В театре Ленком продолжается церемония прощания с Николаем Караченцовым. По данным полиции, с 09:00 мск поклониться актеру пришли не менее тысячи человек. Среди них немало звезд: Виктор Раков, Дмитрий Певцов, Клара Новикова. Разумеется, пришла и Алла Пугачева.

В театре "Ленком" продолжается церемония прощания с Николаем Караченцовым. По данным полиции, с 09:00 мск поклониться актеру пришли не менее тысячи человек. Среди них немало звезд: Виктор Раков, Дмитрий Певцов, Клара Новикова. Разумеется, пришла и Алла Пугачева.В 1943 году Анна Ахматова писала: "Когда я называю по привычке // Моих друзей заветных имена, // Всегда на этой странной перекличке // Мне отвечает только тишина". Эти пронзительные строки вполне могут описать то, что происходит сегодня в жизни Аллы Пугачевой – артисты ее поколения уходят стремительно. В сентябре Примадонна прощалась с Иосифом Кобзоном, а сегодня – с Николаем Караченцовым.Для Аллы Борисовны Николай Петрович был одним из тех, кого певица считала своим другом. Они вместе встречались в компаниях, выступали в "Огоньках". Поэтому не проститься с ним певица не могла.В Ленкоме последняя народная артистка Советского Союза появилась в разгар прощания – она пришла без мужа, но в сопровождении своего директора Елены Чупраковой. Элегантное сиреневое пальто, прозрачная черная блуза, огромная шляпа – Пугачева выглядела кокетливо и стильно. И произвела настоящий фурор у гроба!На гражданскую панихиду, где говорят речи, артистка не осталась – положила цветы к гробу, подошла к вдове покойного и удалилась, отказавшись общаться с умоляющей о комментарии прессой. Да и что тут скажешь – ушел великий человек, ушел друг. Дальше – тишина.Напомним, Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. До своего 74-летия артист не дожил всего один день...