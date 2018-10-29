Комсомол празднует своё 100-летие. В честь торжественной даты на площади Победы сегодня собрались как ветераны, так и молодые комсомольцы. На демонстрации они возложили цветы к Вечному огню в память о погибших во время Великой отечественной войны.

Для людей, которые сегодня собрались на площади Победы, 100 лет комсомолу - это не просто юбилейная дата, а целая эпоха. В разное время в ВЛКСМ состояли миллионы юношей и девушек. Они же сегодня вспоминают о своей "комсомольской" юности с особым трепетом. Большинство до сих пор служат тем идеалам, которые до 91-го года были незыблемы.Лидия Виноградова, ветеран комсомола: "В то время, когда мы были комсомольцами, мне кажется, все такими и были, как мы: трудолюбивые, работящие, умники. Кто-то учился, кто-то работал, но все были увлечены общими какими-то трудовыми делами и вообще полезными делами. Не только трудовыми, но и полезными".Владимир Бобков, ветеран комсомола: "Комсомолец - он был, есть и будет, прежде всего, дисциплинированным, ответственным, болеющим за дело и целеустремлённым. Он должен добиваться поставленной цели".Современная молодёжь, по признанию ветеранов, им тогдашним - не чета. Ценности заменили гаджеты и интернет. Но нынешние младокомсомольцы, которые также собрались на площади Победы, с ветеранами не согласны. Им тоже есть, чем гордиться. Ребята занимаются научной, спортивной, добровольческой деятельностью и помогают пожилым людям. Сегодня в регионе 300 комсомольцев. Маловато, конечно, признаётся первый секретарь Владимирского областного комитета КПРФ Антон Сидорко.Антон Сидорко, первый секретарь Владимирского областного комитета КПРФ: "Есть и сегодня те ребята, для которых понятия чести, совести, товарищества и братства - не пустой звук. Поэтому сегодня Ленинский коммунистический Союз молодёжи Российской Федерации - это правоприемник ВЛКСМ".После возложения цветов в память о погибших во время Великой отечественной войны ветераны и младокомсомольцы стройными рядами отправились в сторону Областного дворца культуры и искусства.Во дворце для всех желающих прошёл праздничный концерт. Среди ветеранов комсомола и Владимир Киселёв. По словам спикера Законодательного Собрания региона, в рядах ВЛКСМ он проходил школу жизни. В 24 года Киселев стал первым секретарём горкома комсомола.Владимир Киселёв, первый заместитель председателя ЗакСобрания: "Конечно, комсомол и школа жизни. Потому что через комсомол проходили многие поколения наших молодых ребят. Они занимались общественно-полезным трудом, это были ударные комсомольские стройки и студенческие строительные отряды, и различные молодёжные жилищные комплексы. Было много всего интересного. Ну и, конечно, вместе отдыхали. Это и песни под гитару у костра, и любовь, естественно, тоже".