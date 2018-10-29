Комсомол празднует своё 100-летие. В честь торжественной даты на площади Победы сегодня собрались как ветераны, так и молодые комсомольцы. На демонстрации они возложили цветы к Вечному огню в память о погибших во время Великой отечественной войны

Комсомол празднует своё 100-летие. В честь торжественной даты на площади Победы сегодня собрались как ветераны, так и молодые комсомольцы. На демонстрации они возложили цветы к Вечному огню в память о погибших во время Великой отечественной войны. Для тех, кто сегодня собрался на площади Победы, столетие комсомола - это не просто юбилейная дата. В разное время в ВЛКСМ состояли миллионы юношей и девушек. Они же сегодня вспоминают о своей "комсомольской" юности с особым трепетом.Лидия Виноградова, ветеран комсомола: "В то время, когда мы были комсомольцами, мне кажется, все такими и были, как мы: трудолюбивые, работящие, умники. Кто-то учился, кто-то работал, но все были увлечены общими какими-то трудовыми делами и вообще полезными делами. Не только трудовыми, но и полезными".Владимир Бобков, ветеран комсомола: "Комсомолец - он был, есть и будет, прежде всего, дисциплинированным, ответственным, болеющим за дело и целеустремлённым. Он должен добиваться поставленной цели".После возложения цветов демонстранты устроили торжественное шествие и стройными рядами отправились в сторону Областного дворца культуры. Там в честь юбилея молодежной организации подготовили концерт.