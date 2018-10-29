Объявление о юридической фирме женщина услышала по радио

Объявление о юридической фирме женщина услышала по радиоВ Коврове в дежурную часть пришла местная жительница с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка перечислила незнакомцам больше 800 тысяч рублей.В мае этого года 77-летняя женщина услышала по радио объявление о юридической фирме «Фемида», оказывающей консультации. Она позвонила туда и спросила, когда пожилым людям повысят пенсии.С ковровчанкой говорил мужчина, который представился юристом. Он сообщил ей о том, что на протяжении 10-ти лет ей каждый месяц не доплачивали 3 тысячи рублей из пенсии.Женщина очень удивилась, ведь тогда ей была положена компенсация в размере 425 тысячи рублей. Она без раздумий согласилась оплатить 61 тысячу рублей за юридические услуги. Для судебного разбирательства пенсионерка перевела еще 120 тысяч рублей.Кроме этого, «юристы» попросили у женщины деньги в долг, которые вскоре обещали вернуть.В общей сумме пенсионерка перевела незнакомцам 820 тысяч рублей. Однако долг ей, конечно же, так и не вернули.Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.