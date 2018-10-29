Правительство обещало помочь россиянам, потерявшим вклады в банках. Об этом заявил, выступая в Госдуме, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Пока, правда, непонятно, откуда возьмутся деньги на эту помощь.

Правительство обещало помочь россиянам, потерявшим вклады вбанках. Об этом заявил, выступая в Госдуме, первый вице-премьер, министрфинансов Антон Силуанов. Пока, правда, непонятно, откуда возьмутся деньги наэту помощь.Как сказал Силуанов, необходимо вернуть деньги тем, ктолишился средств из-за отзыва лицензий у кредитных организаций. Для этогопланируется создать рабочую группувместе с Центробанком и Агентством по страхованию вкладов.Инициатива коснется и клиентов банка "Югра", который лишилсялицензии в июле 2017 года. От этого пострадали 35 тысяч человек, а сумма долгаперед ними достигает 16 миллиардов рублей.Между тем в экспертном сообществе продолжают утверждать, чтодействия Центробанка по отношению к "Югре" были незаконными: регуляторфактически разрушил здоровый в финансовом отношении банк. Подобное поведение ЦБ,по мнению наблюдателей, может привести к экономическому и социальному кризису.Напомним, что история с банком "Югра" – крупнейшийстраховой случай в истории страны. Он затронул интересы более чем 35 тысяччеловек – вкладчиков этого банка, многие из которых после отзыва лицензииостались без средств к существованию.Союз вкладчиков – общественная организация созданная длязащиты пострадавших от действий Центробанка вкладчиков – не раз заявляла и дажедоказывала с помощью соответствующих документов, что решения регуляторапротиворечили закону. На момент начала санации финансовое состояние банка"Югра" было стабильным, а его отчетность соответствовала не тольконормативам ЦБ, но и международным стандартам.Какие же причины побудили Центробанк фактически уничтожитьодин из системообразующих банков России, не обращая внимания на реальныепоказатели его работы? Экономист и публицист Никита Кричевский в эфире радиоеще раз донес до слушателей мысль о том, что регулятор отозвал лицензию увполне работоспособной структуры, которая соблюдала все нормативы. Причем,сделал это с нарушением закона и необходимых процедур.Ранее экс-председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляевзаявлял, что временная администрация АСВ вошла в совершенно здоровыйфункционирующий банк и в итоге свела его положительный баланс до состояния дырыв 161 миллиард рублей. По мнению менеджера, регулятор специально в пять раззанизил стоимость залогов "Югры" и предъявил заемщикам невыполнимые требования.Таким образом, ЦБ продолжает допускать со своей стороны нарушения всевозможныхнорм, оставаясь при этом безнаказанным, считает финансист.По мнению ди⁠ректора Института проблем глобализации МихаилаДелягина, уничтожение банка"Югра" стало одним из ключевых эпизодов разрушения банковской системыРоссии под видом ее санации. "Банк "Югра" до последних дней своегосуществования отличался хорошей репутацией и высокой надежностью, что усугубилообщественный шок от его уничтожения. До такой степени, что дажеГенпрокуратура была вынуждена обратить внимание на произвол Банка России ипригласила для разъяснений заместителя Набиулиной и нескольких его сотрудников.Вот только никаких полномочий в отношении ЦБ у прокуратуры нет, а потому делоничем не кончилось", – пишет Делягин в своей статье в .Что касается денег на помощь пострадавшим вкладчикам, то экспертыпредлагают истребовать их у непосредственного виновника событий на финансовомрынке. В распространялась информация, что потери средств на депозитахбанков только в прошлом году составили 270 миллиардов рублей, из которых 16 миллиардовпришлось на вклады превышенцев в "Югре".