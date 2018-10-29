22 ноября исполнится год со дня смерти Дмитрия Хворостовского На его могиле пока нет памятника. Но, судя по последним новостям, появится он еще нескоро.

22 ноября исполнится год со дня смерти Дмитрия Хворостовского На его могиле пока нет памятника. Но, судя по последним новостям, появится он еще нескоро.После смерти сына отец артиста Александр Степанович подписал доверенность, согласно которой все вопросы, связанные с памятником, решал бизнесмен Василий Пеганов. "Насколько нам известно, отец Димы хотел, чтобы Пеганов помог ему решить проблему расширения места под постамент на могиле, – рассказали друзьяХворостовских. – Но вроде как увеличить площадь в итогене разрешили. оставив участок 80 х 100 см. А теперь навязывает скульптуру, которая будет просто оскорблениемпамяти Дмитрия. Она выглядит нелепо, некрасиво. Хворостовский там абсолютно на себя не похож. Очень надеемся,что ситуация разрешится в пользу семьи Димы".Пары лишних сантиметров земли на элитном Новодевичьем кладбище просто нет. Место здесь выделяют только с разрешения правительства Москвы. Этот существующий еще с XV века погост считается самым привилегированным. Тут покоятся Борис Ельцин, Галина Вишневская, Людмила Зыкина, Людмила Гурченко, Белла Ахмадулина, Никита Хрущев и многие другие Стоимость захоронения здесь называется только неофициально и составляет, как говорят злые языки, полмиллиона долларов (примерно 30 миллионов рублей по курсу). Хотя"Сейчас я отозвал доверенность, – цитирует отца баритона . – И мы верим, что на Новодевичьем кладбище появится тот памятник, какой нравится нам. В немвсе мы, близкие, узнаем нашего Диму. Его создал скульпторВладимир Усов: есть ростовая фигура, есть бюст, которыйхотелось бы установить в Красноярске – в педагогическомучилище – альма-матер Димы".Родителей артиста во всем поддерживает его вдова Флоранc – недавно она с детьми Максимом и Ниной приезжала в Москву из Лондона для участия в благотворительном концерте памяти мужа.Напомним, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Соединенном Королевстве 22 ноября прошлого года. Он завещал разделить свой прах на две части: одну захоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, а другую – в Красноярске, на своей малой родине.