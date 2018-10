В Мехико на автодроме братьев Родригес состоялся 19-й этап Формулы-1 – Гран-при Мексики. Гонка ознаменовалась досрочным определением чемпиона нынешнего сезона – итоговую победу в чемпионате отпраздновал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Он стал пятикратным чемпионом мира.

В Мехико на автодроме братьев Родригес состоялся 19-й этап "Формулы-1" – Гран-при Мексики. Гонка ознаменовалась досрочным определением чемпиона нынешнего сезона – итоговую победу в чемпионате отпраздновал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Он стал пятикратным чемпионом мира.HE’S DONE IT!!!!! HE’S DONE IT!!!!!@LewisHamilton is 2018 @F1 World Champion!!!!!Get in there Lewi5!!!!! #HiFive!!!!!#F1 #MexicoGP #F1ESTA pic.twitter.com/RETyeEVSUj— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 28 октября 2018 г.Хэмилтон финишировал в гонке на четвертом месте, однако ситуация в личном зачете гонщиков сложилась таким образом, что для оформления чемпионства ему было необходимо финишировать в первой семерке. И даже возможная победа Себастьяна Феттеля в Мексике, являющегося главным преследователем Хэмилтона в чемпионате, не помешала бы британцу стать триумфатором сезона.Но Феттель стал вторым на Гран-при Мексики и упустил возможность стать чемпионом мира, отдав титул Хэмилтону. Победителем же этапа стал голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Его время составило 1 час 21.046 секунды. Замкнул пьедестал финский пилот Ferrari Кими Райкконен.Российский пилот Williams Сергей Сироткин занял 14-е место по итогам мексиканского этапа.