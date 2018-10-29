Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes, который 28 октября досрочно стал победителем чемпионата Формулы-1 сезона-2018, прокомментировал свой успех.

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes, который 28 октября досрочно стал победителем чемпионата "Формулы-1" сезона-2018, прокомментировал свой успех.Хэмилтон в воскресенье финишировал в гонке Гран-при Мексики на четвертом месте, что позволило ему за два этапа до конца чемпионата гарантировать себе титул."Это то, о чем я мечтал, — признался после гонки Хэмилтон, которого цитирует РИА Новости. — Но ни разу за много лет я не думал, что стану пятикратным чемпионом мира. Я никогда не думал, что это случится".Кроме того, Хэмилтон заявил, что этот год стал лучшим в его карьере, за которую он выиграл уже пять титулов чемпиона мира.