Самодеятельность Андрея Малахова дорого обойдется Первому каналу. Использование Ждуна в одной из программ ведущего грозит телеканалу крупным штрафом.

Самодеятельность Андрея Малахова дорого обойдется Первомуканалу. Использование Ждуна в одной из программ ведущего грозит телеканалу крупнымштрафом.Иск московской компании CD Land зарегистрировал Арбитражныйсуд столицы. Этой фирме принадлежат права на произведение с условнымнаименованием Ждун. Ответчик – Первый канал, с которого требуют взыскать 3миллиона рублей.Ждун появлялся в программе Андрея Малахова на Первом каналев 2017 году. А CD Land стала обладателем исключительных прав на образ Ждуна,заключив в том же году лицензионныйдоговор с автором скульптуры – художницей из Нидерландов Маргрит ван Брифорт.Истцы уже выиграли несколько подобных дел. В августе АрбитражМосквы взыскал в пользу правообладателя компенсацию за незаконное использованиеЖдуна – 8,6 миллиона рублей пришлось заплатить сотовому оператору"Мегафон". Как установил суд, ответчик использовал изображение врекламных целях на своем сайте.Ждун – скульптура, символизирующая терпеливое пассивноеожидание. Свое самое известное произведение ван Брифорт создала в 2016 году,назвав его Нomunculus loxodontus – от латинских слов homunculus (человечек) иloxodontus (африканский слон). На самом деле у Ждуна голова морского слона.Скульптура приобрела огромную популярность в русскоязычном сегменте интернета.По данным РИА Новости, в Арбитражном суде Москвы сейчасзарегистрированы десятки исков от лица компании CD Land. Ответить заиспользование образа Ждуна предстоит не только индивидуальным предпринимателями компаниям, но и частным лицам.