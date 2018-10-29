Самодеятельность Андрея Малахова дорого обойдется Первому
каналу. Использование Ждуна в одной из программ ведущего грозит телеканалу крупным
штрафом.
Самодеятельность Андрея Малахова дорого обойдется Первому
каналу. Использование Ждуна в одной из программ ведущего грозит телеканалу крупным
штрафом.
Иск московской компании CD Land зарегистрировал Арбитражный
суд столицы. Этой фирме принадлежат права на произведение с условным
наименованием Ждун. Ответчик – Первый канал, с которого требуют взыскать 3
миллиона рублей.
Ждун появлялся в программе Андрея Малахова на Первом канале
в 2017 году. А CD Land стала обладателем исключительных прав на образ Ждуна,
заключив в том же году лицензионный
договор с автором скульптуры – художницей из Нидерландов Маргрит ван Брифорт.
Истцы уже выиграли несколько подобных дел. В августе Арбитраж
Москвы взыскал в пользу правообладателя компенсацию за незаконное использование
Ждуна – 8,6 миллиона рублей пришлось заплатить сотовому оператору
"Мегафон". Как установил суд, ответчик использовал изображение в
рекламных целях на своем сайте.
Ждун – скульптура, символизирующая терпеливое пассивное
ожидание. Свое самое известное произведение ван Брифорт создала в 2016 году,
назвав его Нomunculus loxodontus – от латинских слов homunculus (человечек) и
loxodontus (африканский слон). На самом деле у Ждуна голова морского слона.
Скульптура приобрела огромную популярность в русскоязычном сегменте интернета.
По данным РИА Новости, в Арбитражном суде Москвы сейчас
зарегистрированы десятки исков от лица компании CD Land. Ответить за
использование образа Ждуна предстоит не только индивидуальным предпринимателям
и компаниям, но и частным лицам.