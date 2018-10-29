Герцог и герцогиня Сассекские посетили Новую Зеландию в рамках королевского тура по странам Океании и сразу погрузились в местную культуру.

Герцог и герцогиня Сассекские посетили Новую Зеландию в рамках королевского тура по странам Океании и сразу погрузились в местную культуру.На тринадцатый день своего большого путешествия Меган Маркл и принц Гарри побывали на торжественной церемонии, которая состоялась рядом со зданием правительства. Местные жители произнесли важную приветственную речь, танцевали и пели песни. Танец исполнили вооружённые силы Новой Зеландии. Не обошлось и без хонги – традиционного маорийского приветствия, когда люди трутся носами друг об друга.Принц Гарри и другие члены королевской семьи уже давно знакомы с этим необычным приветствием, но, как оказалось, для Меган это был уже не первый раз. Ранее она уже терлась носами с гостями во время открытия выставки "Океания" в Королевской академии художеств в конце сентября этого года.Для своего первого дня в Новой Зеландии Маркл выбрала черное платье и тренчкот в клетку от новозеландского дизайнера Карен Уокер. Принц Гарри надел серый костюм.После церемонии пара посетила памятник жертвам Первой мировой войны, где возложила венок на могилу Неизвестного солдата. Там же герцог и герцогиня увидели новую скульптуру, символизирующую дружбу Новой Зеландии и Великобритании. Пятиметровая постройка изображает два дерева – похутукаву и дуб, чьи ветки соединяются вместе.Пара также посетила важный прием у генерала-губернатора, чтобы отметить 125-летие со дня предоставления избирательного права новозеландским женщинам. Напомним, что Новая Зеландия – это первая страна, которая наградила женщин правом голосовать. Меган выступила с речью, которую позднее очень похвалила премьер-министр Новой Зеландии. Маркл призналась, что восхищается тем, что именно в этой стране голос женщин был впервые услышан.На следующий день герцог и герцогиня встретились со своими поклонниками рядом с кафе. Среди них были и маленькие ученики местной школы. Пятилетний мальчик по имени Джо сильно разволновался перед встречей с королевской семьей и начал тереть глаза. Меган наклонилась к нему и аккуратно потрогала его за руку. А принц Гарри ласково пощекотал его.Директор школы прокомментировала этот трогательный эпизод. "Джо очень нервничал и Гарри помог ему", – сказала она. "Я большая фанатка принца Гарри и я всегда хотела, чтобы он нашел кого-то, кто разделил бы его сумасшедшую жизнь, и он наконец-то встретил такого человека, и я очень рада за него", – добавила она.У многих детей остались положительные впечатления от встречи герцогом и герцогиней Сассекскими. "Это одна из лучших вещей, которая когда-либо происходила со мной. Сначала нам сказали, что нас ждет большой сюрприз. Я была очень удивлена, когда к нам подошли Гарри и Меган и начали пожимать нам руки", – вспоминает восьмилетняя девочка Ри.На следующий день Меган и Гарри посетили национальный парк Абель-Тасман, где их поприветствовали маори, исполнив традиционный танец. Королевская пара вновь потерлась носами с местными жителями. Принц Гарри позднее поблагодарил их за теплое приветствие. "От себя, моей жены и нашего малыша я скажу, что мы рады быть здесь". Затем они пили чай со школьниками.Одна из девочек рассказала о своих впечатлениях после знакомства с герцогом и герцогиней. "Они были очень милыми и вели себя непринужденно. Они действительно переживают за жителей и за страну". После этого гостям подарили картину, на которой были изображены три птички, очень похожие на королевскую пару их будущего ребенка.Принцу Гарри и Меган Маркл предстоит посетить еще несколько важных мероприятий в рамках пятидневного королевского тура по Новой Зеландии.