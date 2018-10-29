Медицинский штаб футбольного клуба Динамо во время рейса Грозный – Москва оказал первую медицинскую помощь пассажирке, которая потеряла сознание. Вскоре у нее начались судорожные приступы, однако вовремя подоспевшие врачи помогли женщине.

Медицинский штаб футбольного клуба "Динамо" во время рейса Грозный – Москва оказал первую медицинскую помощь пассажирке, которая потеряла сознание. Вскоре у нее начались судорожные приступы, однако вовремя подоспевшие врачи помогли женщине."Во время перелета "Динамо" рейсом из Грозного в Москву одна из пассажирок потеряла сознание, а затем у нее случился судорожный приступ, — говорится в сообщении официального Twitter "бело-голубых". – Благодаря своевременным и четким действиям медицинской бригады в лице Ярдошвили, Родионов и Малышева жизни пассажирки ничего не угрожает".Во время перелёта #Динамо рейсом @aeroflot Грозный-Москва одна из пассажирок потеряла сознание, а затем у нее случился судорожный приступ. Благодаря своевременным и чётким действиям медицинской бригады в лице Ярдошвили, Родионова и Малышева жизни пассажирки ничего не угрожает pic.twitter.com/NpWQQChvWo— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 29 октября 2018 г.Напомним, что "Динамо" возвращалось из столицы Чеченской Республики в Москву после матча 12-го тура российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата". Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0.