Над Манхэттеном — вертолеты, внизу — патрули с собаками. Рассылка самодельных бомб, из которых не сдетонировала ни одна, взорвала предвыборную кампанию в Конгресс, сыграв на руку демократам. Особенно там, где за демократов большинство.

Над Манхэттеном — вертолеты, внизу — патрули с собаками. Рассылка самодельных бомб, из которых не сдетонировала ни одна, взорвала предвыборную кампанию в Конгресс, сыграв на руку демократам. Особенно там, где за демократов большинство.Послушать их неформального лидера Хиллари Клинтон пришло столько нью-йоркцев, словно на выборы собирается она, а не ее партия. Бывшая госсекретарь покидала Конгресс-холл с черного входа.Глазами Клинтон ищет свою помощницу Хуму Абедин. Та уже внутри. Приходится обходить.На публике Хиллари Клинтон появилась спустя несколько часов после того, как во Флориде арестовали предполагаемого бомбиста. Арестованный в окрестностях Майами Сизар Хайок своей позиции не скрывал. Фургон, в котором жил, от колес до крыши был обклеен портретами известных демократов. Лица политиков — в перекрестье прицелов. Зарегистрированный республиканцем Самок по меньшей мере один раз посещал митинг сторонников Трампа.Мегабомбера — такое прозвище в США дали Сайоку (по первым буквам лозунга Трампа "Сделаем Америку снова великой") нашли по единственному отпечатку пальца. В обычной жизни уроженец Бруклина, перебравшийся на юг, был и бодибилдером, и танцором в ночных клубах. Даже доставлял пиццу. У его бывшей начальницы, правда, теплых слов для характеристики не нашлось."Политику мы не обсуждали. Если он начинал говорить об этом, я пресекала. Он знал, что я лесбиянка и горжусь своим выбором, но несколько раз он говорил мне, что была бы его воля, гореть мне в аду со всеми черными, евреями и латиносами. Белые будут править миром", — вспоминает Дебра Гуреджян, генеральный директор магазина.Сам Сайок, которому грозит 48 лет тюрьмы, при этом уверяет, что никакого вреда причинить не хотел. Максимум — напугать. Его примитивные бомбы и в самом деле выглядят по-киношному. Чего стоит, бесполезный таймер, прикрученный к обрезку трубы. Но в Америке все-таки нашлись те, кто решил копнуть глубже. Привычно поискать русский след.Поток дикой конспирологии Дональд Трамп попытался перекрыть. Конечно, в своем стиле. !"Худшее, что случалось с Россией, — моя победа на выборах. Но в то же время поладить с Россией, Китаем и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными — это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов", — заявил он.От итогов выборов в Конгресс это зависит напрямую, считают в Колумбийском университете."Если демократы получат большинство в одной из палат, скорее всего, в Палате представителей, то начнется целая череда процедур и расследований в администрации Трампа. Они будут с пристрастием рассматривать личные сделки Трампа, его инвесторов, собственность и бизнес связи за рубежом, особенно в России и странах Персидского Залива", — уверен Александр Кули, директор Института Гарримана Колумбийского университета.Журналист Джон Вароли двенадцать лет проработал в России. Вернувшись, страну не узнал. "По данным врачей, в Америке чуть ли не четверть населения страдает от каких-то психиатрических болезней. Очень много больных людей в США сегодня, и когда быстро нарастает напряженность через СМИ, которые постоянно показывают какие-то напряженные новости, это еще больше заставляет склонных к агрессии людей идти на крайние экстремистские поступки", — считает Вароли.Еврейский район Питтсбурга Squirrel Hill. В десять утра субботы в синагогу "Древо жизни" с антисемитскими критикам ворвался некий Роберт Бауэрс и открыл по прихожанам огонь из полуавтоматической винтовки. Погибли одиннадцать человек. Взяли Бауэра живым.Сторонником Трампа мужчина не был. Наоборот, в соцсетях называл президента США человеком, выполняющим указания евреев, и признавался, что за него не голосовал. Но самым либеральным либералам и это не помешало. Трамп нападение осудил, потребовав ужесточить применение смертной казни.Не давать спуску глава Белого дома намерен и нелегальным мигрантами. Его по-прежнему беспокоит Гондурас, вернее, идущий оттуда к американским границам многотысячный караван. Накануне беженцы отвергли предложения мексиканских властей остановиться на полпути. Пентагон перебрасывает к границе 800 солдат и офицеров 82-й воздушно-десантной дивизии.Демократы, которые, как обычно, надеются на голоса мигрантов, считают, что все это — игры республиканцев. Дескать, так Трамп отвлекает избирателей от реальных проблем. "Обама, вернись!" кричали бывшему президенту США на митинге в Мичигане.Сенат останется за республиканцами, нижнюю палату отвоюют демократы. Таков еще недавно был базовый прогноз на исход промежуточных выборов в Конгресс. После последних событий борьба в спорных округах, скорее всего, пойдет на уничтожение. До голосования — девять дней.