«Черный список» должников составили по данным на 1 октября 2018 года

«Черный список» должников составили по данным на 1 октября 2018 годаВладимирская администрация опубликовала ТОП-15 предприятий, которые накопили наибольшую задолженность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ ). «Черный список» должников составили по данным на 1 октября этого года.Лидеры анти-рейтинга - электромоторный и моторо-тракторный заводы - не заплатили в бюджет областной столицы почти 3 миллиона рублей.Большинство предприятий находятся в этом списке еще с весны. Хоть некоторые и немного уменьшили свой долг. Среди них —ВМТЗ с задолжностью на сумму 2 миллиона 459 тысяч, «Владметлит» с долгом в 2 миллиона 201 тысячу, «Строй-Капитал» - 713 тысяч и «Детская одежда»— 585 тысяч.Но есть и те, кто свой долг продолжает копить. Таких компаний пять - «Игротэк» - 825 тысяч, ВЭМЗ - 2 миллиона 769 тысяч, КТЗ - 1 миллион 401 тысяча, «Центролит-Механообработка» - 2 миллиона 270 тысяч и «Владспецстрой-5» - 800 тысяч.