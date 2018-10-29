Канцлер Германии Ангела Меркель не будет баллотироваться на пост главы партии Христианско-демократический союз на съезде, который состоится в декабре. Такое решение она озвучила в понедельник на заседании президиума партии.
Канцлер Германии Ангела Меркель не будет баллотироваться на пост главы партии "Христианско-демократический союз" на съезде, который состоится в декабре. Такое решение она озвучила в понедельник на заседании президиума партии.
Решение Меркель связано с проигрышем партии на последних местных выборах. В земле Гессен "Христианско-демократический союз" получил всего 27 %, а "Христианско-социальный союз", входящий с ней в правящую фракцию заработал всего 19, 8 %. Пять лет назад ХДС получил 38, 3 % голосов избирателей. Партия Меркель получила на выборах худший результат с 1954 года.
Напомним, что Меркель была председателем партии "Христианско-демократический союз" с апреля 2000 года. Пока неизвестно, кто из других членов партии займет ее место. Во время заседания политик также заявила, что намерена сохранить пост канцлера Германии, передает .
Ранее Меркель раскритиковали за совместную фотографию с президентом России, сделанную во время саммита в Стамбуле 27 октября. На снимке политик держится за руки с Путиным и Эрдоганом. Журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке
считает, что канцлер не может так "дружелюбно" вести себя с "авторитарными", по его мнению, лидерами.
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко обвинил журналиста в хамстве.