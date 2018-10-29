Канцлер Германии Ангела Меркель не будет баллотироваться на пост главы партии Христианско-демократический союз на съезде, который состоится в декабре. Такое решение она озвучила в понедельник на заседании президиума партии.

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет баллотироваться на пост главы партии "Христианско-демократический союз" на съезде, который состоится в декабре. Такое решение она озвучила в понедельник на заседании президиума партии.Решение Меркель связано с проигрышем партии на последних местных выборах. В земле Гессен "Христианско-демократический союз" получил всего 27 %, а "Христианско-социальный союз", входящий с ней в правящую фракцию заработал всего 19, 8 %. Пять лет назад ХДС получил 38, 3 % голосов избирателей. Партия Меркель получила на выборах худший результат с 1954 года.Напомним, что Меркель была председателем партии "Христианско-демократический союз" с апреля 2000 года. Пока неизвестно, кто из других членов партии займет ее место. Во время заседания политик также заявила, что намерена сохранить пост канцлера Германии, передает .Ранее Меркель раскритиковали за совместную фотографию с президентом России, сделанную во время саммита в Стамбуле 27 октября. На снимке политик держится за руки с Путиным и Эрдоганом. Журналист немецкого издания Bild Джулиан Репкесчитает, что канцлер не может так "дружелюбно" вести себя с "авторитарными", по его мнению, лидерами.Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко обвинил журналиста в хамстве.