Стал
известен вероятный преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель на посту
председателя партии Христианского-демократического союза (ХДС). В
понедельник, 29 октября, глава германского правительства объявила об
отказе от кресла руководителя партии, которое она занимала с 2000 года.
Это произошло на фоне провала ХДС на выборах в местные парламенты.
Стал
известен вероятный преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель на посту
председателя партии Христианского-демократического союза (ХДС). В
понедельник, 29 октября, глава германского правительства объявила об
отказе от кресла руководителя партии, которое она занимала с 2000 года.
Это произошло на фоне провала ХДС на выборах в местные парламенты.
По некоторым данным, во главе христианских демократов может встать министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Как сообщает Reuters,
об этом было сказано в ходе закрытого заседания старших членов партии.
Примечательно, что глава ведомства является ярым критиком политики,
проводимой Меркель.
Меркель
также объявила о том, что не будет снова баллотироваться на должность
канцлера после окончания нынешнего срока ее полномочий в 2021 году. "Это
решение ожидаемо в контексте провала ХДС на выборах. Даже Меркель стало
понятно, что лучше уйти сейчас, нежели поставить под удар всю партию и
привести дело к расколу коалиции и досрочным выборам", – заявил в беседе
с ведущий научный сотрудник Центра германских исследований
института Европы РАН Александр Камкин.
Результаты
ХДС и входящей с ней в коалицию партии Христианско-социальный союз на
выборах в ландтаги (местные парламенты) действительно трудно назвать
позитивными. Так, в земле Гессен христианские демократы получили лишь
27% голосов, тогда как пять лет назад за нее отдали голоса 38%
избирателей.
Позиции
Христианско-демократического союза серьезно пошатнулись и в Баварии -
одном из крупнейших регионов ФРГ. На выборах в местный ландтаг в
середине октября коалиция ХДС-ХСС взяла не многим больше 37% голосов
избирателей. Пять назад результат был более впечатляющим – почти 48%.