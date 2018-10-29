Стал известен вероятный преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель на посту председателя партии Христианского-демократического союза (ХДС). В понедельник, 29 октября, глава германского правительства объявила об отказе от кресла руководителя партии, которое она занимала с 2000 года. Это произошло на фоне провала ХДС на выборах в местные парламенты.

Стализвестен вероятный преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель на поступредседателя партии Христианского-демократического союза (ХДС). Впонедельник, 29 октября, глава германского правительства объявила оботказе от кресла руководителя партии, которое она занимала с 2000 года.Это произошло на фоне провала ХДС на выборах в местные парламенты.По некоторым данным, во главе христианских демократов может встать министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Как сообщает Reuters,об этом было сказано в ходе закрытого заседания старших членов партии.Примечательно, что глава ведомства является ярым критиком политики,проводимой Меркель.Меркельтакже объявила о том, что не будет снова баллотироваться на должностьканцлера после окончания нынешнего срока ее полномочий в 2021 году. "Эторешение ожидаемо в контексте провала ХДС на выборах. Даже Меркель сталопонятно, что лучше уйти сейчас, нежели поставить под удар всю партию ипривести дело к расколу коалиции и досрочным выборам", – заявил в беседес ведущий научный сотрудник Центра германских исследованийинститута Европы РАН Александр Камкин.РезультатыХДС и входящей с ней в коалицию партии Христианско-социальный союз навыборах в ландтаги (местные парламенты) действительно трудно назватьпозитивными. Так, в земле Гессен христианские демократы получили лишь27% голосов, тогда как пять лет назад за нее отдали голоса 38%избирателей.ПозицииХристианско-демократического союза серьезно пошатнулись и в Баварии -одном из крупнейших регионов ФРГ. На выборах в местный ландтаг всередине октября коалиция ХДС-ХСС взяла не многим больше 37% голосовизбирателей. Пять назад результат был более впечатляющим – почти 48%.