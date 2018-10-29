Канцлер Германии Ангела Меркель намерена уйти с должности председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но при этом планирует оставаться канцлером.

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена уйти с должности председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но при этом планирует оставаться канцлером, сообщает ТАСС.На региональных выборах в Гессене ХДС одержал победу, но за 5 лет партия потеряла 11,3% голосов, что сделало выборы провальными для консерваторов.О своих планах Меркель уже сообщила другим лидерам партии. Во главе ХДС Меркель стояла с 2000 года. Выборы нового лидера партии пройдут в декабре.