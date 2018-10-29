На восточной границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате удара ВВС Израиля. Израильские военные нанесли удар с воздуха по трем палестинцам, которые якобы пытались заложить взрывное устройство на границе сектора Газа и Израиля.

На восточной границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате удара ВВС Израиля. Такие данные СМИ сообщил представитель пресс-службы Палестинского Красного Полумесяца.Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удар с воздуха по трем палестинцам, которые якобы пытались заложить взрывное устройство на границе сектора Газа и Израиля.Все погибшие — подростки, возраст двоих из них – 12 и 14 лет. Работники Красного Полумесяца забрали тела погибших на восточной границе сектора Газа, передает РИА Новости.С 30 марта текущего года палестинцы проводят в секторе Газа акции протеста в рамках начавшегося тогда "Марша возвращения". Наиболее ожесточенный характер столкновения с военными Израиля приобретают по пятницам, когда тысячи арабов после традиционной молитвы на манифестации выходят к границе с еврейским государством. По данным властей, за это время в стычках погибли порядка 220 палестинцев, были ранены не менее 22 тысяч жителей Газы.