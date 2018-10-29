"Полицейские установили, что между двумя мужчинами – водителем автомобиля и пешеходом – произошел конфликт", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"В полицию поступило сообщение об инциденте на улице Селигерской города Москвы. Сотрудники ОМВД России по Бескудниковскому району незамедлительно выехали по указанному адресу и установили, что между двумя мужчинами – водителем автомобиля и пешеходом – произошел конфликт, в ходе которого последнему, предположительно бейсбольной битой, нанесены телесные повреждения. Нападавший с места происшествия скрылся, бросив автомашину", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение."Полицейскими по подозрению в совершении данного преступления на Дмитровском шоссе задержан неработающий 29-летний уроженец Ростовской области", - добавила И. Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк