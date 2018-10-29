Сильный пожар вспыхнул в понедельник на территории бывшего завода ЗиЛ на юге Москвы. Очевидцы сняли на видео густой черный дым, поднимающийся в небо над строящимися высотками.

Сильный пожар вспыхнул в понедельник на территории бывшего завода ЗиЛ на юге Москвы. Очевидцы сняли на видео густой черный дым, поднимающийся в небо над строящимися высотками."Что-то горит в районе ЗиЛа", — пишут пользователи в соцсетях.На публикуемых кадрах с Варшавского шоссе виден столб густого черного дыма, поднимающийся в небо на несколько десятков метров.В Москве горит здание завода ЗИЛ. Трамп подпалил наверное. pic.twitter.com/NZtl8xTdhC— Негосдума (@duma_gos) October 29, 2018Официальной информации о произошедшем не поступало.