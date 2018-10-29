В Незалежной
продолжают строить планы по возвращению Крыма. Кипучую деятельность
развернули как в администрации украинского лидера Петра Порошенко, та и
во всевозможных некоммерческих организациях, работающих на западные
гранты.
В Незалежной
продолжают строить планы по возвращению Крыма. Кипучую деятельность
развернули как в администрации украинского лидера Петра Порошенко, та и
во всевозможных некоммерческих организациях, работающих на западные
гранты.
Одна
из таких контор – фонд "Демократические инициативы" – опубликовала
доклад, где представила вероятные дальнейшие шаги по возвращению Крыма в
состав Украины. По мнению экспертов фонда, Киев смогу сохранить
инструменты влияния на местное население.
Аналитики
утверждают, что Украина продолжает удерживать неформальный канал обмена
информацией с полуостровом и, таким образом, сохраняет шансы на
конкуренцию с информационным потоком, который генерирует Россия. А раз
так, полагают в фонде, то доля крымчан, желающих вернуться в Незалежную, будет со временем увеличиваться.
Эксперты
некоммерческого фонда также считают необходимым внести изменения в
уголовные кодексы по ужесточению наказаний для лиц, которые, с точки
зрения Киева, нарушают его суверенитет над полуостровом. "Которые
(изменения. – Прим. ред.) позволят преследовать и налагать большие
штрафы на лиц, въезжающих на территорию Крыма с территории России", –
говорится в документе.
Еще
одним направлением работы по возвращению Крыма, считают авторы доклада,
должна стать активизация работы в южных и юго-восточных областях
Украины по "разоблачению российской пропаганды". Кремль, полагают в
фонде, разжигает вражду между крымчанами и жителями Украины.
Напомним,
не так давно о возвращении полуострова мечтали на форуме украинских
блогеров в Трускавце. Они выразили уверенность, что спустя некоторое
время Москва сама попросит Киев забрать Крым обратно. Некоторые
озвучили даже конкретные сроки: год, а, может, и меньше.
Свою лепту внес
и генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Василий Богдан. По его
словам, Киеву для этого необходимо создать военно-морскую базу на
Азовском море. Богдан полагает, что украинская инфраструктура станет
серьезной проблемой для России и вынудит ее сесть за стол переговоров.