В Незалежной продолжают строить планы по возвращению Крыма. Кипучую деятельность развернули как в администрации украинского лидера Петра Порошенко, та и во всевозможных некоммерческих организациях, работающих на западные гранты.

В Незалежнойпродолжают строить планы по возвращению Крыма. Кипучую деятельностьразвернули как в администрации украинского лидера Петра Порошенко, та иво всевозможных некоммерческих организациях, работающих на западныегранты.Однаиз таких контор – фонд "Демократические инициативы" – опубликоваладоклад, где представила вероятные дальнейшие шаги по возвращению Крыма всостав Украины. По мнению экспертов фонда, Киев смогу сохранитьинструменты влияния на местное население.Аналитикиутверждают, что Украина продолжает удерживать неформальный канал обменаинформацией с полуостровом и, таким образом, сохраняет шансы наконкуренцию с информационным потоком, который генерирует Россия. А разтак, полагают в фонде, то доля крымчан, желающих вернуться в Незалежную, будет со временем увеличиваться.Экспертынекоммерческого фонда также считают необходимым внести изменения вуголовные кодексы по ужесточению наказаний для лиц, которые, с точкизрения Киева, нарушают его суверенитет над полуостровом. "Которые(изменения. – Прим. ред.) позволят преследовать и налагать большиештрафы на лиц, въезжающих на территорию Крыма с территории России", –говорится в документе.Ещеодним направлением работы по возвращению Крыма, считают авторы доклада,должна стать активизация работы в южных и юго-восточных областяхУкраины по "разоблачению российской пропаганды". Кремль, полагают вфонде, разжигает вражду между крымчанами и жителями Украины.Напомним,не так давно о возвращении полуострова мечтали на форуме украинскихблогеров в Трускавце. Они выразили уверенность, что спустя некотороевремя Москва сама попросит Киев забрать Крым обратно. Некоторыеозвучили даже конкретные сроки: год, а, может, и меньше.Свою лепту внеси генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Василий Богдан. По егословам, Киеву для этого необходимо создать военно-морскую базу наАзовском море. Богдан полагает, что украинская инфраструктура станетсерьезной проблемой для России и вынудит ее сесть за стол переговоров.