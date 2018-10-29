В Бразилии в день второго тура президентских выборов заменили 3841 электронную урну для голосования.

В Бразилии в день второго тура президентских выборов заменили 3841 электронную урну для голосования. Такие данные по состоянию на 16:00 по местному времени (22:00 по времени Москвы) распространил Высший избирательный суд (ВИС, аналог центризбиркома) республики.По информации ВИС, речь идет лишь о 0,74 процента от общего числа электронных урн. После установки новых устройств голосование продолжилось в нормальном режиме, передает ТАСС. Власти вынуждены были использовать бумажные бюллетени только в трех случаях.Из-за подозрений в нарушении избирательного законодательства Бразилии были задержаны 132 человека. Еще 167 человек доставили в полицейские участки, а после дачи показаний отпустили.В воскресенье, 28 октября, в Бразилии проходит второй тур президентских выборов. За высший государственный пост борются Жаир Болсонару, ультраправый депутат национального парламента, и Фернанду Аддад, представитель левой Партии трудящихся.