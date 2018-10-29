Злоумышленники, угрожая предметом, похожим на нож, потребовали у заявителей перевести им имеющиеся на карте денежные средства...

«Оперативники ОМВД России по району Марьино совместно с коллегами из ОБ ДПС УВД по ЮВАО задержали четверых приезжих по подозрению в разбое», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть территориального отдела полиции обратились двое приезжих, подрабатывающих на стройках, с заявлением о разбое. По словам потерпевших, незнакомый им человек по телефону назначил встречу около метро, чтобы обсудить их долг коллеге с прошлого места подработки. Прибыв на место встречи, мужчины сели в автомобиль, который ожидал их. Водитель проехал во дворы, после чего в машину сели еще трое мужчин, один из которых достал предмет, похожий на нож, и потребовал у заявителей перевести имеющиеся на карте денежные средства в сумме 14 тысяч рублей на карту одного из злоумышленников в счет долга, который сложился у потерпевших на прежнем месте подработки. Также нападавшие забрали паспорт и телефон одного из работников с требованием перевести еще 50 тысяч рублей, после чего высадили их и скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Марьинский парк задержали вышеуказанный автомобиль, в котором находились подозреваемые. Все они оказались приезжими в возрасте от 23 до 25 лет. В ходе досмотра были обнаружены похищенные паспорт и телефон.По данному факту отделением следствия территориального отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18