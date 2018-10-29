Злоумышленник напал в подземном переходе на 84-летнюю пенсионерку, ударил и отобрал у нее сумку...

Следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершенного в отношении 84-летней женщины.В полицию поступило сообщение о грабеже. Пожилая женщина рассказала, что в подземном переходе на Рублевском шоссе на нее напал неизвестный и ударил по лицу. Злоумышленник отобрал сумку, в которой находились мобильный телефон, кошелек с денежными средствами, банковская карта, документы, после чего скрылся.Выйдя из перехода, пенсионерка увидела сотрудников ГИБДД и сообщила им о произошедшем. Данная информация незамедлительно была передана всем нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования.В результате по горячим следам сотрудники 10 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 28-летний приезжий.Следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39