Злоумышленник напал в подземном переходе на 84-летнюю пенсионерку, ударил и отобрал у нее сумку...
Следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершенного в отношении 84-летней женщины.
В полицию поступило сообщение о грабеже. Пожилая женщина рассказала, что в подземном переходе на Рублевском шоссе на нее напал неизвестный и ударил по лицу. Злоумышленник отобрал сумку, в которой находились мобильный телефон, кошелек с денежными средствами, банковская карта, документы, после чего скрылся.
Выйдя из перехода, пенсионерка увидела сотрудников ГИБДД и сообщила им о произошедшем. Данная информация незамедлительно была передана всем нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования.
В результате по горячим следам сотрудники 10 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 28-летний приезжий.
Следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).
Пресс-служба УВД по ЗАО
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