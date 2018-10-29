Националисты блокировали машину женщины с ребенком на заправке в Киеве, заявила владелица машины Елена Домбровская.

На заправке Glusсo в Киеве националисты во главе с депутатом Киевсовета от националистической партии "Свобода" Владимиром Назаренко блокировали автомобиль женщины с ребенком-инвалидом.Пострадавшая Елена Домбровская рассказала, что молодые люди обступили ее машину, начали вырывать платежную карточку, несмотря на просьбы и мольбы.Националисты обвинили ее в поддержке России, так как АЗС принадлежит российской компании. Затем краской из баллончиков разрисовали машину и заправку, и Домбровская вызвала полицию, передает РИА Новости.