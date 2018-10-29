Человеческий организм в силах самостоятельно справиться с
лечением рака. Ученые выяснили, как заставить его мобилизовать ресурсы на
борьбу со смертельным недугом.
Человеческий организм в силах самостоятельно справиться с
лечением рака. Ученые выяснили, как заставить его мобилизовать ресурсы на
борьбу со смертельным недугом.
Одна из проблем в лечении рака – подавленная иммунная
система организма. Как выяснили бельгийские ученые, снижению защитных функций содействует
высвобождение белкового вещества цитокина – TGF-beta. Этот белок воздействует
на клетки иммунной системы – лимфоциты, заставляя их снижать свою активность и
пропускать раковые клетки.
Исследователи пришли к выводу: чтобы заставить организм
оказывать сопротивление компонентам рака и уничтожать их, необходимо
заблокировать действие упомянутого белка. В результате было найдено антитело,
которое сможет нейтрализовать активность TGF-beta.
"Цитокин, который известен под названием TGF-beta,
нужен для контроля силы и продолжительности иммунного ответа. Если вмешаться в
этот биологический механизм, то можно получить инструмент для борьбы со
злокачественными клетками", – пишут авторы исследования в издании MedicalXpress.
Как отмечают специалисты, в последнее время исследователи
все чаще предлагают задействовать для внутренние резервы самого
организма. Нобелевская премия по медицине и физиологии в 2018 году была
присуждена ученым, которые смогли открыть механизм, позволяющий "разбудить"
противоопухолевый иммунитет. Продолжая
следовать этой концепции, исследователи и создали искусственные антитела. Они воздействуют на вещества, тормозящие иммунные реакции организма – и могут стать прорывом в .