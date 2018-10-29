Человеческий организм в силах самостоятельно справиться с лечением рака. Ученые выяснили, как заставить его мобилизовать ресурсы на борьбу со смертельным недугом.

Человеческий организм в силах самостоятельно справиться слечением рака. Ученые выяснили, как заставить его мобилизовать ресурсы наборьбу со смертельным недугом.Одна из проблем в лечении рака – подавленная иммуннаясистема организма. Как выяснили бельгийские ученые, снижению защитных функций содействуетвысвобождение белкового вещества цитокина – TGF-beta. Этот белок воздействуетна клетки иммунной системы – лимфоциты, заставляя их снижать свою активность ипропускать раковые клетки.Исследователи пришли к выводу: чтобы заставить организмоказывать сопротивление компонентам рака и уничтожать их, необходимозаблокировать действие упомянутого белка. В результате было найдено антитело,которое сможет нейтрализовать активность TGF-beta."Цитокин, который известен под названием TGF-beta,нужен для контроля силы и продолжительности иммунного ответа. Если вмешаться вэтот биологический механизм, то можно получить инструмент для борьбы созлокачественными клетками", – пишут авторы исследования в издании MedicalXpress.Как отмечают специалисты, в последнее время исследователивсе чаще предлагают задействовать для внутренние резервы самогоорганизма. Нобелевская премия по медицине и физиологии в 2018 году былаприсуждена ученым, которые смогли открыть механизм, позволяющий "разбудить"противоопухолевый иммунитет. Продолжаяследовать этой концепции, исследователи и создали искусственные антитела. Они воздействуют на вещества, тормозящие иммунные реакции организма – и могут стать прорывом в .