Евгений Петросян, несмотря на почтенный возраст, продолжает плодотворно трудиться. Юморист пользуется бешеной популярностью не только в России но и за рубежом.

Евгений Петросян, несмотря на почтенный возраст, продолжает плодотворно трудиться. Юморист пользуется бешеной популярностью не только в России но и за рубежом.В последнее время застать Петросяна дома в Москве непросто. Артист постоянно в работе – либо на гастролях, либо на съемках.К примеру, уже через месяц Евгений Ваганович ненадолго покинет Россию и отправится в столицу Узбекистана Ташкент. 26 ноября артист выступит во Дворце "Дружба Народов" с премьерной программой "Большой вечер юмора".Отметим, что в последнее время популярность Петросяна растет, билеты на его концерты раскупаются как горячие пирожки. Промоутеры утверждают, что скандальный развод с Еленой Степаненко сыграл на руку юмористу, обеспечив его отличным пиаром, а следовательно хорошим доходом с продаж.Отметим, что по словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, артист станет свободным от брачных уз еще до Нового года. Вопрос о разводе окончательно будет решен 16 ноября.Вместе с тем Хамовнический суд Москвы решил разделить вопросы расторжения брака и раздела имущества артистов. Именно на таком порядке настаивал Жорин, поскольку раздел недвижимости, счетов и культурных ценностей может длиться годами.