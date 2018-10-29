На Троекуровском кладбище похоронен народный артист РСФСР Николай Караченцов. Его могила находится на шестом участке рядом с могилами космонавта Георгия Гречко и заслуженной артистки России Мариной Голуб.

На Троекуровском кладбище похоронен народный артист РСФСР Николай Караченцов. Его могила находится на шестом участке рядом с могилами космонавта Георгия Гречко и заслуженной артистки России Мариной Голуб. На Троекуровском кладбище уже упокоились друзья актера — Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин.На последнее прощание с Николаем Караченцовым пришли его поклонники, друзья, близкие и коллеги. В том числе худрук "Ленкома", где служил Караченцов, Марк Захаров, народная артистка СССР Инна Чурикова, режиссер Глеб Панфилов, сообщает ТАСС. Отпевание Караченцова в московском храме Воскресения Словущего на Успенском вражке совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. До этого в театре с ним простились народная артистка СССР Алла Пугачева, артисты Александр Збруев, Дмитрий Певцов и Клара Новикова, кинорежиссер Алла Сурикова, композитор Максим Дунаевский и глава Союза театральных деятелей Александр Калягин. Гроб с телом от здания театра до катафалка сопровождали 10-минутные аплодисменты и крики "Браво!". Актер просил, чтобы на прощании с ним не было слез.Николай Караченцов один день не дожил до своего 74-летия. У актера, страдавшего неоперабельной опухолью легких, отказали почки.Самая известная роль Караченцова в "Ленкоме" – это граф Резанов в "Юноне и Авось", он также снялся в десятках фильмов, среди которых "Собака на сене", "Трест, который лопнул" и "Человек с бульвара Капуцинов".