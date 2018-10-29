Сегодня мы рассказываем о 16-летнем Даниле Сычугове из города Ессентуки Ставропольского края. У мальчика синдром Марфана – генетическое заболевание, вызвавшее деформацию грудной клетки и тяжелое искривление позвоночника. Данил перенес уже несколько операций. Нужна еще одна.

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