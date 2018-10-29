На канале ТНТ4 5 ноября начнется финальный сезон шоу Деньги или позор. Пожилой Комик дядя Витя в последний раз приложит звезд, после чего, как говорит сам, уйдет на телеканал Спас.
На канале ТНТ4 5 ноября начнется финальный сезон шоу "Деньги или позор". Пожилой Комик дядя Витя в последний раз приложит звезд, после чего, как говорит сам, уйдет на телеканал "Спас".
В финальном сезоне шоу "Деньги или позор" ради миллиона рублей самому известному блогеру рунета Николаю Соболеву придется съесть собачью еду прямо с женской груди, звезда проекта "Импровизация" Антон Шастун прорекламирует шокер для гениталий, а участнику проекта StandUp и настоящему рокеру Стасу Старовойтову нужно будет разбить свою гитару об голову пенсионерки.
Ну а первой гостьей станет пышногрудая красавица Яна Кошкина. Дядя Витя объявит: "Такая красавица в гостях – это подарок мне на День рождения от Гавра". Ведущий подготовится к встрече с роскошной брюнеткой и наденет свой лучший леопардовый жилет в тон леопардовому платью Яны. Таким образом, он проверит, правда ли леопарды не размножаются в неволе.
Актрисе придется отвечать какой формы у нее грудь, в каких необычных местах у нее был секс и почему она проявила инициативу в отношениях с кассиром супермаркета Яна расскажет, что отвергла предложение за 8 миллионов поужинать в Дубаи. Но откажется ли она от приглашения дяди Витяза 250 рублей съездить в Мытищи?!
Как ранее призналась пышногрудая Кошкина Дни.Ру, она вовсе не доступная, как кажется многим. "Многие удивятся, но я очень верный человек, – пояснила актриса. – Со стороны мой образ может показаться легкомысленным, но я ценю верность и моногамию в отношениях. Правда, многим мужчинам этого не понять – у них другая природа".