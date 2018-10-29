На канале ТНТ4 5 ноября начнется финальный сезон шоу Деньги или позор. Пожилой Комик дядя Витя в последний раз приложит звезд, после чего, как говорит сам, уйдет на телеканал Спас.

На канале ТНТ4 5 ноября начнется финальный сезон шоу "Деньги или позор". Пожилой Комик дядя Витя в последний раз приложит звезд, после чего, как говорит сам, уйдет на телеканал "Спас".В финальном сезоне шоу "Деньги или позор" ради миллиона рублей самому известному блогеру рунета Николаю Соболеву придется съесть собачью еду прямо с женской груди, звезда проекта "Импровизация" Антон Шастун прорекламирует шокер для гениталий, а участнику проекта StandUp и настоящему рокеру Стасу Старовойтову нужно будет разбить свою гитару об голову пенсионерки.Ну а первой гостьей станет пышногрудая красавица Яна Кошкина. Дядя Витя объявит: "Такая красавица в гостях – это подарок мне на День рождения от Гавра". Ведущий подготовится к встрече с роскошной брюнеткой и наденет свой лучший леопардовый жилет в тон леопардовому платью Яны. Таким образом, он проверит, правда ли леопарды не размножаются в неволе.Актрисе придется отвечать какой формы у нее грудь, в каких необычных местах у нее был секс и почему она проявила инициативу в отношениях с кассиром супермаркета Яна расскажет, что отвергла предложение за 8 миллионов поужинать в Дубаи. Но откажется ли она от приглашения дяди Витяза 250 рублей съездить в Мытищи?!Как ранее призналась пышногрудая Кошкина Дни.Ру, она вовсе не доступная, как кажется многим. "Многие удивятся, но я очень верный человек, – пояснила актриса. – Со стороны мой образ может показаться легкомысленным, но я ценю верность и моногамию в отношениях. Правда, многим мужчинам этого не понять – у них другая природа".