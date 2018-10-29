Какая функция у тротуара. Новая пешеходная дорожка на улице Алябьева несёт в себе угрозу. Дело в том, что проходит она под скатными крышами старых домов, на которых зимой висят сосульки. При этом новый тротуар не имеет бордюров и уже скоро будет заполнен грязью. Почему так вышло, и можно ли было тротуар соорудить на соседней улице, где тротуаров нет? Разбирался Константин Миронов.

Какая функция у тротуара. Новая пешеходная дорожка на улице Алябьева несёт в себе угрозу. Дело в том, что проходит она под скатными крышами старых домов, на которых зимой висят сосульки. При этом новый тротуар не имеет бордюров и уже скоро будет заполнен грязью. Почему так вышло, и можно ли было тротуар соорудить на соседней улице, где тротуаров нет? Разбирался Константин Миронов.Улице Алябьева, на первый взгляд, повезло - на ней сразу два тротуара. И их даже сейчас обновляют. Кладут новый асфальт. Только вот беда: пешеходная дорожка идёт непросто вдоль домов - она вплотную к ним примыкает. А ведь скоро зима. С крыш этих старых домов свесятся сосульки. Вот и оставшиеся с прошлых лет объявления предупреждают прямым текстом - ходить рядом с домами опасно.Анна Толокнова, местный житель: "Хорошо, если бы сосульки там не падали или ограждения какие-нибудь стояли. От тут был всегда, мы и маленькие когда были, по этому тротуару гуляли, но зимой не ходили здесь под крышами".К тому же, по словам местных жителей, зимой этот тротуар совершенно не чистят. Как видно на этих фотографиях, зимой и ранней весной на этих тротуарах - сугробы. И захочешь пройти, да не получится. Так для кого же ремонтируют тротуары, и почему без бордюров? В некоторых местах тротуар ниже газонов. И с них во время дождей землю намывает на асфальт. Местные жители недоумевают: зачем тратить бюджетные деньги на дорогу, которая осенью в грязи, а зимой под снегом, да ещё и с сосульками над головой.Ольга Гурбо, местный житель: "Они могли бы и деревья здесь поспиливать, они мешают вот этим двухэтажкам, у них света нет, можно было бы дорогу расширить. А здесь тем более ходить будет страшно. Я считаю, что это пустая трата денег бюджетных и больше ничего. Опасно людям ходить, и деньги в провальную яму".А деньги - немалые. Один миллион и почти четыреста тысяч рублей выделено на тротуары на улице Алябьева. И вот так бездарно, по словам людей, они осваиваются. А перпендикулярно Алябьева идет улица Стасова, которая вообще не имеет ни одного тротуара, и людям по ней приходиться ходить, уворачиваясь от автомобилей.Артём Сыров, активист: "Ситуация на улице Алябьева очень странная, здесь делаются два тротуара по обеим сторонам улицы. Причем по одной стороне тротуар находится под отвесом крыш. Соответственно, зимой – это сосульки, прилегающая к дому территория. Одновременно с этим по перпендикулярной, Улице Стасова, нет ни одного тротуара, хотя ширина улицы намного больше и позволяет проложить хотя бы один тротуар, на что у чиновников отговорки, что незапланировано, и территория не позволяет. Что же тогда с улицей Алябьева – это в двукратном размере осваивание бюджетных денег?"Резонный вопрос жителей мы переадресовали в мэрию. Представитель администрации пояснила, что данное асфальтовое покрытие - не просто тротуар. У него есть ещё одно важное предназначение.Анна Басова, консультант городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Изначально асфальтовое покрытие в этом месте несло две функции и продолжает их нести. Это не только тротуар, но и одновременно отмостка у строений, жилых домов. Вот, собственно, это одна из причин, по которой асфальт кладут в том же месте где и был он ранее".А отсутствие бордюров чиновники объясняют тем, что в бюджет не заложили денег на их установку. Что касается улицы Стасова, то здесь тротуара ещё нет даже в проекте. Но, возможно, уже в следующем году, он появится. Проект. Хотя людям хотелось бы, чтобы и сам тротуар.