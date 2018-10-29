Какая функция у тротуара. Новая пешеходная дорожка на улице Алябьева несёт в себе угрозу. Дело в том, что проходит она под скатными крышами старых домов, на которых зимой висят сосульки. При этом новый тротуар не имеет бордюров и уже скоро будет заполнен грязью. Почему так вышло, и можно ли было тротуар соорудить на соседней улице, где тротуаров нет? Разбирался Константин Миронов.
Какая функция у тротуара. Новая пешеходная дорожка на улице Алябьева несёт в себе угрозу. Дело в том, что проходит она под скатными крышами старых домов, на которых зимой висят сосульки. При этом новый тротуар не имеет бордюров и уже скоро будет заполнен грязью. Почему так вышло, и можно ли было тротуар соорудить на соседней улице, где тротуаров нет? Разбирался Константин Миронов.
Улице Алябьева, на первый взгляд, повезло - на ней сразу два тротуара. И их даже сейчас обновляют. Кладут новый асфальт. Только вот беда: пешеходная дорожка идёт непросто вдоль домов - она вплотную к ним примыкает. А ведь скоро зима. С крыш этих старых домов свесятся сосульки. Вот и оставшиеся с прошлых лет объявления предупреждают прямым текстом - ходить рядом с домами опасно.
Анна Толокнова, местный житель: "Хорошо, если бы сосульки там не падали или ограждения какие-нибудь стояли. От тут был всегда, мы и маленькие когда были, по этому тротуару гуляли, но зимой не ходили здесь под крышами".
К тому же, по словам местных жителей, зимой этот тротуар совершенно не чистят. Как видно на этих фотографиях, зимой и ранней весной на этих тротуарах - сугробы. И захочешь пройти, да не получится. Так для кого же ремонтируют тротуары, и почему без бордюров? В некоторых местах тротуар ниже газонов. И с них во время дождей землю намывает на асфальт. Местные жители недоумевают: зачем тратить бюджетные деньги на дорогу, которая осенью в грязи, а зимой под снегом, да ещё и с сосульками над головой.
Ольга Гурбо, местный житель: "Они могли бы и деревья здесь поспиливать, они мешают вот этим двухэтажкам, у них света нет, можно было бы дорогу расширить. А здесь тем более ходить будет страшно. Я считаю, что это пустая трата денег бюджетных и больше ничего. Опасно людям ходить, и деньги в провальную яму".
А деньги - немалые. Один миллион и почти четыреста тысяч рублей выделено на тротуары на улице Алябьева. И вот так бездарно, по словам людей, они осваиваются. А перпендикулярно Алябьева идет улица Стасова, которая вообще не имеет ни одного тротуара, и людям по ней приходиться ходить, уворачиваясь от автомобилей.
Артём Сыров, активист: "Ситуация на улице Алябьева очень странная, здесь делаются два тротуара по обеим сторонам улицы. Причем по одной стороне тротуар находится под отвесом крыш. Соответственно, зимой – это сосульки, прилегающая к дому территория. Одновременно с этим по перпендикулярной, Улице Стасова, нет ни одного тротуара, хотя ширина улицы намного больше и позволяет проложить хотя бы один тротуар, на что у чиновников отговорки, что незапланировано, и территория не позволяет. Что же тогда с улицей Алябьева – это в двукратном размере осваивание бюджетных денег?"
Резонный вопрос жителей мы переадресовали в мэрию. Представитель администрации пояснила, что данное асфальтовое покрытие - не просто тротуар. У него есть ещё одно важное предназначение.
Анна Басова, консультант городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Изначально асфальтовое покрытие в этом месте несло две функции и продолжает их нести. Это не только тротуар, но и одновременно отмостка у строений, жилых домов. Вот, собственно, это одна из причин, по которой асфальт кладут в том же месте где и был он ранее".
А отсутствие бордюров чиновники объясняют тем, что в бюджет не заложили денег на их установку. Что касается улицы Стасова, то здесь тротуара ещё нет даже в проекте. Но, возможно, уже в следующем году, он появится. Проект. Хотя людям хотелось бы, чтобы и сам тротуар.