Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила придумать новое название для избирательной урны.

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила придумать новое название для избирательной урны.Как передает ТАСС, глава ЦИК считает, что это необходимо из-за двусмысленности названий: "Давайте честно скажем, что когда говоришь "избирательный ящик", все думают, как бы не сыграть в этот ящик. Когда "урна" — все думают: "Прах из урны".Об этом она проинформировала общественность в ходе своего выступления на конференции, посвященной 25-летию российской избирательной системы.Памфилова обратилась к участникам форума с просьбой придумать креативное и современное название для ёмкости с прорезями, в который помещается бюллетень.