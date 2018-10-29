В московском театре Ленком продолжается церемония прощания с Николаем Караченцовым. А вечером на этой сцене – в память об артисте – в 1601-й будет сыгран легендарный спектакль Юнона и Авось. Когда-то в роли графа Резанова здесь блистал Николай Петрович. А после того, как в 2004 году актер попал в аварию, в постановку ввели Дмитрия Певцова. Корреспондент Dni.Ru попросил артиста поделиться воспоминаниями о предшественнике.

В московском театре Ленком продолжается церемония прощания с Николаем Караченцовым. А вечером на этой сцене – в память об артисте – в 1601-й будет сыгран легендарный спектакль "Юнона" и "Авось". Когда-то в роли графа Резанова здесь блистал Николай Петрович. А после того, как в 2004 году актер попал в аварию, в постановку ввели Дмитрия Певцова. Корреспондент Dni.Ru попросил артиста поделиться воспоминаниями о предшественнике."Для меня Николай Караченцов – такой же полноправный создатель этого спектакля поет Андрей Вознесенский и композитор Алексей Рыбников, – рассказал Певцов. – Николай Петрович в совершенстве владел голосом и пластикой, сделал эту постановку культовой"."Я воспринял как чудо то, что Караченцов после страшной автоаварии и тяжелейших травм выжил, – продолжает Певцов. – Да, он почти не говорил – только близкие его понимали. Но в немощном теле жила сильная душа. И после всего того, что случилось с плотью, она начала очищаться от грехов. Ведь актерская профессия – страшная, греховная. Именно поэтому сегодня у гроба Николая Петровича все рыдают, а семья его сидит спокойно и даже улыбается. Его родные просто знают, что его душа очистила, просветлела"."После смерти началась третья жизнь души Николая Петровича, – пояснил воцерковленный Певцов. – Первую жизнь она получила при рождении, вторую – при крещении, третью – после смерти. Слава богу!"Артист заметил, что в ночь накануне похорон он всю ночь читал псалтырь и молился о душе Николая Петровича. А уже в январе будущего года с рок-оперой "Юнона" и "Авось" Дмитрий Певцов отправится на гастроли в Германию. Спектакли там тоже будут посвящены Караченцову, со дня смерти которого как раз исполнится 40 дней...Напомним, Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. До своего 74-летия артист не дожил всего один день...