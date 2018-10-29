В Рунете опубликована фотография российского перспективного боевого вертолёта.

В Рунете опубликовано фото российского "перспективного боевого вертолета", пишет "Российская газета". Боевая машина будет иметь соосную схему расположения несущих винтов — фирменный знак семейства вертолетов фирмы "Камов". Новинку оснастят убирающимся шасси для лучшей аэродинамики и крыльями.Эксперты уже назвали ПБВ "настоящей революцией в мировом вертолетостроении". В публикации также сказано о разработке пассажирской модификации новейшего вертолета.Помимо перспективной винтокрылой машины, в России разрабатывается сверхскоростной вертолет. Прототип на базе Ми-24 сумел достичь скорости в 400 км/ч.