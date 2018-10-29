Неизвестный, находясь на территории рынка на Новосходненском шоссе, путём отжима и взлома замков, тайно проник в две торговые палатки и похитил оттуда ювелирные украшения...

Оперативники УВД по САО совместно с сотрудниками уголовного розыска и участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Молжаниновскому району задержали подозреваемого в совершении кражи.В дежурную часть ОМВД России по Молжаниновскому району поступили два заявления о кражах. Со слов потерпевших стало известно, что неизвестный, находясь на территории рынка на Новосходненском шоссе, путём отжима и взлома замков, тайно проник в две торговые палатки. Злоумышленник похитил ювелирные украшения, после чего с места совершения происшествия скрылся. Общий материальный ущерб составил 900 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29