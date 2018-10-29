Футболист Фурджель Нарсинг, нападающий голландского клуба Де Графсхап, появился на интервью одному из американских телеканалов в рубашке, пиджаке и полотенце вокруг пояса. Видеозапись была опубликована в Twitter.

Футболист Фурджель Нарсинг, нападающий голландского клуба "Де Графсхап", появился на интервью одному из американских телеканалов в рубашке, пиджаке и полотенце вокруг пояса. Видеозапись была опубликована в Twitter.После матча с "Эксельсиором", который завершился победой команды Нарсинга, спортсмен задержался в душе. Когда в зоне для встреч с журналистами его поймал один корреспондент, то футболист ничуть не смутился и сказал ему несколько слов. Возможно, Фурджель надеялся, что оператор не будет показывать его ниже пояса, но камера безжалостно опустилась вниз.Команда "Де Графсхап" одержала победу со счетом 4:1. Сам Нарсинг забил один гол, который стал для него первым в сезоне 2018/2019.Ранее бывший футболист и тренер сборной Англии Глен Ходдл был отправлен в больницу после того, как потерял сознание во время эфира телепередачи о спорте. У Гленна случился сердечный приступ. К счастью, сотруднику канала удалось спасти жизнь спортсмена при помощидефибриллятора. Сейчас Ходдл находится в больнице в тяжелом состоянии.Глен возглавлял сборную Англии с 1996 по 1999 год. Спортсмен также тренировал команды "Челси", "Суиндон Таун", "Тоттенхэм Хотспур", "Саутгемптон" и "Вулверхэмптон". В молодости он играл за "Тоттенхэм", "Монако" и "Челси".